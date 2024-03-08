Журналист Хафиз Бабалы оставлен под стражей вопреки проблемам со здоровьем

08 марта 2024, 02:15

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Срок содержания под стражей журналиста Abzas Media Хафиза Бабалы, арестованного по делу о контрабанде, продлен вопреки просьбе защиты смягчить ему меру пресечения по состоянию здоровья. Бабалы в суде отверг обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря 2023 года силовики задержали журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, который публиковал свои материалы в Abzas Media. При обыске у него были изъяты компьютер, мобильный телефон и документы. За две недели до этого Бабалы вызывали в качестве свидетеля по делу Abzas Media. Суд арестовал Бабалы на три месяца, апелляционный суд утвердил это решение.

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Хатаинский районный суд Баку 7 марта рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения Хафиза Бабалы еще на три месяца – до 13 июня, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Расул Джафаров.

Защита возражала на ходатайство следствия о продлении журналисту ареста. «Следствие мотивировало просьбу о продлении ареста необходимостью проведения неких процессуальных мероприятий, не раскрыв в чем они будут заключаться. Мы, со своей стороны, указали на отсутствие оснований для содержания Бабалы под стражей. Согласно Европейской конвенции по правам человека и прецедентным решениям ЕСПЧ, для предварительного заключения лица должны быть представлены первичные доказательства его вины. В случае с Бабалы этого нет. Ему вменяют «контрабанду иностранной валюты» в 2022-2023 гг, однако с 2019 года он не выезжал из страны. С другой стороны, утверждения о том, что, оставаясь на свободе, он может уклониться от следствия, воздействовать на ход расследования, являются субъективными. Бабалы до ареста без задержек приходил на следствие и отвечал на все вопросы», - сказал адвокат.

Адвокаты Бабалы подали встречное ходатайство о переводе его под домашний арест. «Если уж следствию необходимо еще время для продолжения расследования, то он может быть освобожден из-под стражи и приходить на следствие, когда это необходимо. Мы просили принять во внимание также состояние здоровья Бабалы. У него один глаз видит только на 30 процентов, он инвалид 3 группы. В другом глазу также есть проблемы. К сожалению, суд не удовлетворил наше ходатайство и продлил срок ареста до 13 июня», - отметил адвокат, добавив, что на это решение будет подана апелляция.

Сам Хафиз Бабалы в суде вновь отверг обвинения в контрабанде и заявил, что его преследуют за журналистские расследования.

В Хатаинском районном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о продлении ареста Бабалы. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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