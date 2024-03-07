Родные пропавших в Северной Осетии не дают забыть обществу об их бесследных исчезновениях

07 марта 2024, 09:40

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Мать пропавшей в Каспийске спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой добилась реакции силовиков на требования проверить действия пресс-секретаря МВД по Дагестану. Дела о пропавших людях становятся резонансными благодаря родственникам, которые привлекают к розыскам внимание, считают основательница движения против домашнего насилия в Северной Осетии «Хотæ» Агунда Бекоева и журналист Алан Цхурбаев.

Как информировал "Кавказский узел", 2 марта стало известно, что мать пропавшей в Каспийске спортсменки Анны Цомартовой направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Гаяна Гариева в ответ на обвинения в клевете предложила матери пропавшей спортсменки Анны Цомартовой обратиться с требованием о проверке в уполномоченные органы.

Диана Цомартова, мать пропавшей в Каспийске спортсменки Анны Цомартовой, рассказала 6 марта "Кавказскому узлу", что по её жалобе, поданной на пресс-секретаря МВД по Дагестану, идёт проверка. «В данный момент мы подали жалобу на Гаяне Гариеву в МВД по республике Дагестан и в Следственный Комитет по республике Дагестан. Идёт проверка. Мы считаем, что она не имела право разглашать данные предварительного расследования, публиковать их от имени пресс-центра МВД, тем более, делать выводы о психологическом состоянии Анны, опровергая в грубой форме выводы психологов МВД», - сказала мать пропавшей девушки.

Пресс-секретарь МВД делала неверные и неправомочные выводы о деле Анны Цомартовой, считает её мать Диана. «Хочу также пояснить, что сама Гаяне заявляла, что ночей не спала в поиске моей дочери, на самом деле у неё на канале были публикации от 13 февраля, где она жёстко делала выводы в отношении моей дочери, а затем после нашей жалобы перестала вообще освещать ход поисков и только 28 февраля она перепечатала статью с канала «Совесть Дагестана», полную лживых выводов. Вот тогда я и обратила внимание общества на её деятельность. После этого она тоже стала обвинять нас в неуважение к дагестанскому народу, также в работе на украинцев. Кроме того, сделала вывод, что мы никогда не узнаем истины. Хочу также сказать, что наша дочь пропала на территории санатория ФСБ, а супруг Гаяне - высокопоставленный сотрудник этой структуры. Конечно, это все случайность», - сказала она.

27 февраля стало известно, что федеральные власти проигнорировали обращение отца Цомартовой. 24 февраля Николай Цомартов направил обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в расследовании дела. Цомартов пояснил, что его дочь последний раз видели на территории ведомственного санатория ФСБ в Каспийске, после чего она пропала.

Агунда Бекоева, основательница движения против домашнего насилия в Северной Осетии «Хотæ» считает, что дела о пропавших людях становятся резонансными благодаря родственникам, которые привлекают к делу внимание СМИ, властей и общества. «Я следила за всеми последними исчезновениями людей и видела, что многое зависело от реакции родственников. Например, когда исчезала Римма Гаглоева, то много внимания к делу привлекал её племянник. Резонанс дела зависит от многих факторов, начиная от действий родственников, заканчивая предысторией пропажи человека», - сказала она.

6 февраля 2022 года тетя Гаглоева Римма Гаглоева ехала на такси из аэропорта Грозного в Ингушетию, а затем перестала выходить на связь. Позже машина таксиста была найдена около границы Ингушетии и Чечни. Георгий Гаглоев предположил, что причиной исчезновения женщины могло стать занятие гаданием и снятием сглаза. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники усомнились в связи исчезновения Гаглоевой с оккультизмом. Преследования людей, занимающихся оккультизмом в Чечне, обычно ограничивается публичным порицанием, а в Ингушетии и Северной Осетии случаев преследования гадалок в последние годы не было, отметили они. 15 января 2023 года стало известно, что спортсмен, боец ММА Георгий Гаглоев был найден мертвым в вагоне поезда, ехавшего из Москвы во Владикавказ. По одной из версий, Гаглоев был задушен подушкой, источники не исключили, что причиной убийства могли стать активные поиски бойцом ММА своей тёти Риммы Гаглоевой – гадалки, которая пропала в Чечне.

Родные пропавших не дают забыть обществу о бесследных исчезновениях людей, отметил журналист Алан Цхурбаев. В поисках Анны Цомартовой огромную роль играет ее мать, считает он.

«В Северной Осетии внимательно следят за ситуацией с пропажей Анны Цомартовой. Каждая новость или пост в социальных сетях вызывают сотни комментариев - люди искренне переживают и выражают своё сочувствие матери. Все последние случаи с пропавшими женщинами за пределами республики не объединяются в сознании в какой-то общий кейс, мне кажется, хотя они и похожи по сути, у них слишком разный бэкграунд. Большой резонанс делу придает мать Анны. Я много раз писал о том, что в Осетии у протеста женское лицо - это матери из Беслана, Земфира Цкаева, Оксана Сотиева и другие. Теперь мы знаем новое имя - Диана Цомартова. Женщина всеми силами добивается того, чтобы поиски велись на высоком уровне», - сказал он.

Напомним, поиски Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Ее мать ранее рассказала, что Цомартова пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. 14 февраля к поискам подключилась авиация, также были задействованы водолазы. По словам матери девушки, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

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