Показания свидетелей не убедили суд встать на сторону Юсупова*

06 марта 2024, 22:40

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Все свидетели в суде подтвердили, что журналист Идрис Юсупов* после задержания на акции протеста против мобилизации удерживался в полиции насильно, но это не убедило судью занять сторону журналиста и удовлетворить его жалобу на силовиков, сообщил участник процесса. Обращение Юсупова* в суд имело смысл даже при том, что итог был предсказуем, подчеркнул журналист Сергей Айнбиндер.

Как писал "Кавказский узел", журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* обжаловал решение Советского райсуда Махачкалы, который не удовлетворил его иск к городскому УМВД и бывшему начальнику райотдела полиции о необоснованном задержании на митинге против мобилизации. Апелляционная инстанция оставила в силе решение райсуда Махачкалы. Юсупов* отметил, что представители полиции заявляли в суде, что он добровольно находился в участке почти сутки.

25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. В частности, были задержаны журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* и главред RusNews Сергей Айнбиндер, пришедшие освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. 27 сентября 2022 года полицейские отпустили Юсупова* и Айнбиндера. В дежурной части у них приняли заявления о проверке действий сотрудников полиции, которые удерживали журналистов в отделе, но не стали регистрировать их.

Мотивы, по которым суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, пока неизвестны, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" участник процесса. "Объявили только резолютивную часть определения", - сказал он.

По словам собеседника, допрошенные на заседании подтвердили слова Юсупова*. "Были допрошены Магомедов, Айнбиндер, Хозеева. Они подтвердили, что Юсупова* задержали и удерживали в отделении полиции против его воли около суток", - пояснил он. Он также добавил, что Идрис Юсупов* будет подавать кассационную жалобу.

Журналист Сергей Айнбиндер заявил, что этот и подобные иски направленные на защиту, восстановление прав, репутации, доброго имени и справедливости очень важны для всего общества и в том числе для журналистского сообщества. "Необходимо освещать такие судебные процессы, доводить их до логического завершения принципиально. Пусть результат предсказуем, как правило, но время расставит все по своим местам, а задача адвокатов, истцов, неравнодушных людей, коллег-журналистов - объективно запечатлеть все несправедливости нашего времени, для будущих поколений, которые увидят всю опасность действующего авторитарного режима, нарушающего ценности демократии, прав людей и здравого смысла", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" .

Юрист Центра защиты прав СМИ** Вячеслав Пупыкин отметил, что наличие редакционного задания для журналиста на массовой акции не является обязательным. "Его наличие ничем не регламентировано. Но для внештатного журналиста (который не по трудовой книжке, а по договору авторского заказа работает) без редзадания сложно доказать, что он действует не по своей личной инициативе. Журналисту штатному на митинге достаточно иметь жилет "пресса" и пресс-карту установленного образца", - пояснил он.

По словам юриста, не всякий раз журналист, случайно оказавшийся свидетелем общественно значимого события, может избежать задержания. "Если задержали на митинге, то задержание посчитают законным. Если редакция свяжется с полицией и пришлёт редзадание, то должны отпустить. Но так как не было жилета и пресс-карты, то всё равно могут оформить протокол", - указал Пупыкин

Если речь не о массовом мероприятии, то редакция вполне может прислать редзадание, когда возникнут вопросы, отметил он. "Но до получения от редакции подтверждения того, что корреспондент выполнял её поручение, журналист может быть задержан или не допущен, куда он хотел пройти как журналист", - пояснил Пупыкин.

Он указал также, что редзадание не обязательно иметь на каждое событие или действие. "Оно может быть выдано на полгода или год на сбор любой важной для читателей информации в регионе (нескольких регионах) или по всей стране", - резюмировал юрист Центра защиты прав СМИ*.

Напомним, 26 сентября 2022 года жители Махачкалы собрались на акции протеста против мобилизации, некоторые из них были задержаны. Среди задержанных оказался и Идрис Юсупов, пришедший освещать акцию. Позже он рассказал, что силовики на площади проводили задержания чрезмерно жестко. По его словам, задержанные всю ночь провели в отделе полиции в неприспособленных для этого условиях, спали сидя и лежа на скамейках, при этом на ночь была оставлена даже беременная женщина.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

** внесен в реестр иноагентов.

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