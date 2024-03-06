Коллеги журналистов Toplum TV сообщили подробности обыска

06 марта 2024, 17:31

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Силовики заблокировали вход в редакцию Toplum TV, с сотрудниками медиаплатформы невозможно связаться, сообщили их коллеги. Главред издания Хадиджа Исмайлова пытается выяснить, на каких основаниях проводится обыск.

Как писал "Кавказский узел", в Баку полиция проводит обыск в редакции Интернет-издания Toplum TV. СМИ сообщили о задержаниях журналистов медиаплатформы, а также членов "Платформы III республики" и движения Nida.

Силовики пришли с обыском в редакцию Toplum TV около 16.00 (15.00 мск), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" редактор сайта arqument.az Шамшад Ага. "Никого в редакцию не пропускают. С сотрудниками издания невозможно связаться", - сказал Ага, который ранее работал на Toplum TV.

Эксперт в области права медиа Алескер Мамедли также не смог попасть в редакцию. "Вход в редакцию преградили. Меня не пропустили", - сказал Мамедли.

Руководитель Toplum TV, журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова подтвердила информацию об обыске в редакции. "Я не была в редакции. Я болею, находилась дома. Сейчас еду в редакцию выяснять, на каких основаниях проводится обыск", - сказала Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

Toplum TV позиционирует себя как независимый онлайн-ресурс, представляющий площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На YouTube-канале ресурса на 6 марта 2024 года насчитывается 88,7 тысячи подписчиков, в Instagram* - 31 тысяча, в Facebook* - 22 тысячи, в Telegram - 559 человек.

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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