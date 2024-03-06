Силовики пришли с обысками в редакцию Toplum TV

06 марта 2024, 16:06

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Сотрудники полиции проводят обыск в офисе Toplum TV, отчиталось МВД Азербайджана. СМИ сообщили о задержаниях журналистов медиаплатформы, а также членов "Платформы III республики" и движения Nida.

Как сообщал "Кавказский узел", Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов в своем докладе указала, что представители медиа в Азербайджане массово подвергаются неправомерному преследованию и шпионской слежке.

Правоохранительные органы Азербайджана проводят проверки в офисе интернет-телевидения Toplum TV, сообщило сегодня vesti.az cо ссылкой на МВД Азербайджана.

По сообщению ведомства, сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия на основании полученной информации о деятельности группы лиц в офисе, расположенном по адресу: улица Ю.В.Чамензаминли, 98Б, Наримановского района и по другим адресам.

Сотрудников Toplum TV погрузили в полицейские машины, сообщило сегодня Abzas Media со ссылкой на сотрудников медиаплатформы.

Также сотрудники Toplum TV сообщили, что среди задержанных в ходе рейда на офис были члены Гражданского движения "Нида" Эльмир Аббасов и Араз Алиев. Также поступала информация о том, что задержаны около 10 работающих в офисе журналистов и членов "Платформы III республики", -говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

Невозможно связаться с спикером III Республиканской платформы Акифом Гурбановым, Русланом Иззатли и Аразом Алиевым, членами Учредительного совета. Предполагается, что их задержала полиция, сообщается на странице Toplum TV в Facebook*.

Toplum TV позиционирует себя как независимый онлайн-ресурс, представляющий площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова. На YouTube-канале ресурса на 6 марта 2024 года насчитывается 88,7 тысячи подписчиков, в Instagram*- 31 тысяча, в Facebook*- 22 тысячи, в Telegram- 559 человек.

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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