Житель Малгобека оштрафован за призывы к терроризму

06 марта 2024, 04:59

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Суд в Ростове-на-Дону признал 54-летнего жителя Малгобека виновным в призывах к терроризму и оштрафовал на 350 тысяч рублей.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 54-летнему жителю Малгобека, признав его виновным в призывах к терроризму.

По данным следствия, мужчина в соцсети "Одноклассники" в феврале прошлого года разместил информационные материалы, которые оправдывают и героизируют деятельность полевых командиров "Имарат Кавказ"*, пишет 5 марта "Газета Ингушетия".

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети интернет) и приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей, а также запретил на два года заниматься администрированием сайтов и аккаунтов в соцсетях.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 октября житель Ингушетии был заподозрен в вербовке участников для "Имарат Кавказа"* и объявлен в федеральный розыск.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.