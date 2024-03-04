04 марта 2024, 16:47

Контрактник из Калача-на-Дону погиб в военной операции

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Евгений Янин из Калача-на-Дону погиб в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 687 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Саблин из Жирновского района погиб в военной операции на Украине, сообщили 28 февраля представители властей. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 686 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции на Украине погиб 35-летний контрактник Евгений Янин из Калача-на-Дону, сообщает сегодня муниципальное волгоградское издание "Городские вести".

Евгений Янин в 2023 году добровольно подписал контракт с Минобороны, он погиб 29 февраля, сообщает сегодня V1.ru. "Он был рядовым пулеметчиком. Погиб в ночь на 29 февраля, а за несколько часов до этого мы говорили по телефону. Женя был на боевом дежурстве, был прилет снаряда в блиндаж, где он находился один. Его когда выносили, он был еще живой, но потом его не стало", - рассказал изданию дядя погибшего.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 687 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Офицер из Фролово погиб в военной операции", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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