Силовики составили 32 протокола на участников свадебного кортежа в Краснодаре

28 февраля 2024, 11:19

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На 11 участников свадебного кортежа в Краснодаре составлены 32 административных протокола за нарушения общественного порядка и правил дорожного движения, сообщили в полиции. Уроженец станицы Динской, задержанный за стрельбу на свадьбе, стал подозреваемым по уголовному делу.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк обнародовала видео с извинениями 22-летнего жителя Краснодара, задержанного за стрельбу на свадьбе. Молодой человек объяснил свои действия попыткой следовать кавказским обычаям. Полицейские в Краснодаре проводят проверку "по факту группового нарушения общественного порядка" около жилого дома и на федеральной трассе, сообщила Ирина Волк.

Инцидент произошел 24 февраля на улице Душистой в Краснодаре. Там жених и невеста стояли около многоэтажки, а один из гостей произвел выстрелы из охолощенного автомата. В тот же день свадебный кортеж перекрыл несколько полос на Ейском шоссе и въезд в жилой комплекс в Молодежном микрорайоне. Водители вышли из машин и стали танцевать.

Сотрудники УМВД по Краснодару завершили проверку "по фактам нарушения правил дорожного движения и общественного порядка участниками свадебного кортежа", сообщила сегодня в своем телеграм-канале Ирина Волк.

"Полицейские установили личности одиннадцати правонарушителей и составили на них по различным статьям 32 протокола об административных правонарушениях. Одному из нарушителей – жителю станицы Ладожской Краснодарского края – решением суда назначен штраф в размере 100 тысяч рублей", – говорится в публикации.

22-летний уроженец станицы Динской стал подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), сообщила 27 февраля пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

"По версии следствия, 24 февраля 2024 года, грубо нарушая общественный порядок и правила дорожного движения, ряд автомобилей в составе свадебного кортежа перегородил проезжую часть Ейского шоссе краевого центра, заблокировав движение и остановку транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб. Находясь в общественном месте, подозреваемый в присутствии большого количества людей у дома по улице Душистой произвел из оружия несколько выстрелов в воздух", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Молодой человек допрошен следователем, а оружие изъято, по нему назначена баллистическая экспертиза, отмечается в сообщении. "По месту жительства подозреваемого, а также местам жительства участников мероприятия проведены обыски", - отчиталось следствие.

Часть 2 статьи 213 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в 500 тысяч рублей до семи лет лишения свободы.

Напомним, инциденты со стрельбой на свадьбе происходят согласно традиции, эта практика не связана с недостатком профилактической работы силовиков, прокомментировал кавказовед Руслан Кутаев извинения задержанного за стрельбу краснодарца. Число таких инцидентов силовики могут снизить, усилив профилактическую работу, возразил полковник МВД в отставке Амир Колов.

Хотя стрельба и расценивается как правонарушение, на Северном Кавказе сохранилась традиция стрелять на свадьбе. В январе семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы на свадьбе в Карачаево-Черкесии. Задержанный в связи с инцидентом житель Ростова-на-Дону признал вину, сообщили в полиции.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", – сказал, в частности, Ахмет Ярлыкапов.

Стрельба на кавказских свадьбах не является историческим обычаем, хотя и достаточно распространена, указал в 2013 году "Кавказскому узлу" дагестанский ученый Магомедхан Магомедханов. В Дагестане стрелять на свадьбах стали реже, эта практика может совсем исчезнуть из городов республики, отметили в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.

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