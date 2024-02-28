Адвокат Вязова подал жалобу на условия его содержания в спецприемнике

28 февраля 2024, 01:18

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Краснодарский активист Андрей Вязов, задержанный на акции памяти Алексея Навального* и арестованный на 14 суток, находится в спецприемнике, где нет дворика для прогулок, рассказал адвокат Алексей Аванесян.

Как писал "Кавказский узел", cуд в Краснодаре арестовал на 14 суток активиста Андрея Вязова, признав использование в ходе пикета баннера времен президентской кампании Навального* демонстрацией символики запрещенной организации. Защита обжаловала его арест.

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило 16 февраля, что осужденный Алексей Навальный* скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. Условия в колонии привели к смерти Навального*, отметила часть пользователей соцсетей на юге России, некоторые усомнились в том, что причины смерти были естественными. Комментаторы выразили соболезнования семье политика. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером 16 февраля активисты почтили память Алексея Навального*. В Краснодаре активисты возложили цветы в память о Навальном* к мемориалу жертвам фашизма. Люди в штатском фотографировали всех, кто пришел к мемориалу.

27 февраля адвокат Алексей Аванесян после посещения своего подзащитного Андрея Вязова в спецприемнике, подал жалобу прокурору края на условия его содержания там. Корреспонденту "Кавказского узла" он рассказал, что в спецприемнике Краснодара, где содержится Вязов, вообще отсутствует положенные по закону дворик для прогулок. Заключенные под стражу вынуждены томится без прогулок на свежем воздухе при зачастую довольно длительных сроках, как у Андрея Вязова.

"Жалоба на содержание без прогулочного двора для арестованных подана на имя прокурора края. У самого Андрея на лице появилось сильно раздражение. Истинная причина неизвестна. Но, как полагает сам Вязов, от нервов", - рассказал адвокат.

Также Алексей Аванесян рассказал, что Вязов использовал на спонтанном одиночном пикете наклейку на автомобиль времен президентской компании Навального*. Суд признал Вязова виновным в демонстрации символики запрещенной организации. Вязов и Аванесян не согласны с таким обвинением и подали апелляцию, указав, что такая наклейка не является символикой запрещенной организации.

Также адвокат подчеркнул, что суд над Вязовым проходил без адвоката и до суда силовики уговаривали его признать, что он стоял с упомянутой наклейкой. В решении суда было указано, что Вязов якобы признал вину. "Как пояснил мне Андрей, он в такой ситуации оказался впервые и признал только то, что он разворачивал наклейку в ходе одиночного пикетирования. Но то, что он признает вину - такого он на суде не говорил, иначе бы мы просто не подавали апелляцию", - рассказал адвокат.

Подруга Вязова Ирина Филиппова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что мама и бабушка молодого человека очень переживают за него, но она, как может, их успокаивает. По поводу того, будут ли у Вязова проблемы с работой, она призналась, что пока ничего не знает. "Это будет известно только самому Андрею, когда он выйдет из спецприемника", - сказала она.

В материале "Кавказского узла" "Навальный*: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.