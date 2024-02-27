Юристы заявили о праве Журавеля отбывать срок вне Чечни

27 февраля 2024, 23:28

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Приговор Журавелю с учетом обстоятельств можно расценивать как суровый, указали юристы и правозащитники. Осужденный вскоре сможет просить условно-досрочное освобождение, а отбывать наказание, с учетом тяжести преступления, он должен ближе к дому.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к трем годам и шести месяцам заключения, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. Защита заявила, что обжалует приговор.

20 мая 2023 года силовики задержали Никиту Журавеля в Волгограде. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. После задержания Журавеля глава СКР распорядился передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая 2023 года Журавель был доставлен в грозненский СИЗО. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

С учетом возраста подсудимого и его роли в совершенном преступлении, которая им была озвучена в суде, приговор Никите Журавелю является суровым, считает московский адвокат Алексей Голенко. "Наказание суровое и не совсем справедливое, учитывая, что вкратце мы слышали из его позиции, что он был ведом опытными злоумышленниками, использующими таких людей, не совсем с окрепшей позицией, нравственной, моральной, этической в своих политических интересах, считаю наказание чересчур суровым", - сказал Голенко корреспонденту "Кавказского узла".



Он также отметил, что при средней тяжести преступления подать на условно-досрочное наказание (УДО) Журавель может после одной трети отбытого срока. "После фактического отбытия одной трети срока он может обратиться, либо администрация исправительного учреждения по его ходатайству, если у него будут положительные характеристики, он встал на путь исправления или иные обстоятельства, дающие ему основания на УДО. Если суд зачел срок в СИЗО, то у него подходит возможность освобождения по УДО", - сказал адвокат.



Отбывать наказание Журавель должен по месту жительства, считает Голенко. "Тем более, если у него престарелые родители или инвалиды, и уже только потому, что он имеет право на длительные и краткосрочные свидания с родными, и для того, чтобы родители не ехали на край другого субъекта, предусмотрено такое право. Сейчас есть все основания направить его в Волгоград. Исполнение наказания должно производиться в колонии, которая бы удовлетворяла право родственников. Они не при чем и их право на общение с сыном сохраняется", - заключил адвокат.

Приговор, вынесенный судом, мог быть и жестче, но также он мог быть вынесен соразмерно запрошенному гособвинением сроку, что не свидетельствует о какой-либо сделке, считает адвокат московской коллегии адвокатов Мики Арапиев.

"Суд согласился, что этого наказания достаточно, чтобы его исправить. В приговоре будет указано, что суд учел все смягчающие обстоятельства. Говорить о жесткости я бы не взялся. Если доказаны обстоятельства, которые указаны в статьях 213 и 148 УК РФ < по которым признан виновным Журавель>, то приговор достаточно правильный, если не доказаны – он подлежит оправданию", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

С учетом отбытого в СИЗО срока Никита Журавель сможет подать на УДО за половиной отбытого срока, заявил адвокат. "Он может идти на УДО через 2-3 месяца, с учетом того, что в мае будет 1,5 года. Он может идти на УДО, отбыв половину срока. Наказание он имеет право отбывать в регионе, где он проживал постоянно. Скорее всего так и будет. Чтобы отбывал там, где был суд – такого права нет", - заключил адвокат.

Приговор выглядит достаточно суровым, а озвученное судом решение вполне ожидаемым, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский.

"Решение суда говорит о жесткости [приговора]. Я не очень знаю практику чеченских судов, трудно сказать, есть ли отличие от средней практики по России. Но когда идет громкое дело, а оно такое, то большой разницы нет, между запрашиваемым сроком и тем, что дает суд", - сказал Верховский.

Он также отметил, что с учетом того, что у Никиты Журавеля преступление средней тяжести, отбывать наказание он имеет право поближе к родителям. "Поскольку у него не тяжкое преступление, а средней тяжести, то непонятно, почему он должен отбывать наказание вдали от родных мест, он жил в Волгоградской области, в самом Волгограде и отбывать должен рядом с родными", - сказал правозащитник.

Он также выразил уверенность в том, что в случае отбывания наказания в Чечне жизни и безопасности Журавеля может угрожать опасность. "Бесспорно, если будет отбывать в Чечне, есть основания беспокоиться. Уже один раз его избил человек, ничего ему за это не было, не просто избил, а все это было заснято на камеру, и все увидели. И этот дурной пример может показаться заразительным. С его составом и историей, на любой зоне с ним может случиться всякое. Не ясно, все ли извинения приняты", - заключил собеседник.

Чеченский правозащитник Оюб Титиев заявил, что "по закону осужденный Журавель должен отбывать срок по месту жительства". "У нас в стране может быть все, что угодно. Если в Чеченской Республике будет отбывать, то в плане соблюдения законов, колонии там лучшие по стране, не идеал, но лучше. А по месту жительства к нему будет особое отношение из-за его мерзкого поступка. Где он будет отбывать, будет решать ФСИН", - сказал Титиев корреспонденту "Кавказского узла", выразив сомнение в том, что в колониях Чечни Журавелю может что-либо угрожать.

25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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