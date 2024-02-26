Признаны политзаключенными обвиняемые в поджоге военкомата на Кубани

26 февраля 2024, 15:30

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Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал политзаключенными Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова, обвиняемых в поджоге здания военкомата в Горячем Ключе. Обвинение им по статье о теракте необоснованно, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля сотрудник военкомата Горячего Ключа, допрошенный в суде по делу о поджоге здания, не смог подтвердить значительный ущерб учреждению. Это дает надежду на смягчение обвинения Борису Гончаренко и Богдану Абдурахманову, сообщил адвокат.

Пожар в здании военкомата в Горячем Ключе произошел 6 октября 2022 года, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. В поджоге обвинены Борис Гончаренко и Богдан Абдурахманов, дело расследуется по статье о теракте (часть 2 статьи 205 УК РФ). В декабре 2023 года суд продлил им срок ареста. Обвинение считает, что Гончаренко совершил преступление вместе с другим человеком, однако сам Гончаренко заявил, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать.

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал политзаключёнными Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова, говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале проекта.

"Почему мы считаем их политзаключёнными? Действия Абдурахманова и Гончаренко не нанесли никому значительного ущерба. Мы полагаем, что их можно квалифицировать по значительно более лёгкой статье как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Мы не согласны с квалификацией попытки поджога военкомата как теракта. Обязательным квалифицирующим признаком теракта является мотив «устрашения населения». В действительности же мотивом действий Абдурахманова и Гончаренко был протест против российской [военной операции] в Украине, о чём говорят как они сами, так и символ мира, оставленный [Абдурахмановым] на стене военкомата", - говорится в публикации.

Сначала задержанным предъявили обвинение в покушении на уничтожение имущества, но после вмешательства ФСБ статью переквалифицировали на теракт группой лиц по предварительному сговору, и теперь Гончаренко и Абдурахманову грозит до 20 лет лишения свободы, указали правозащитники.

Напомним, 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты.

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