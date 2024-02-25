Движение по Крымскому мосту возобновлено

25 февраля 2024, 22:40

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За два с лишним часа остановки движения по Крымскому мосту в очередях скопилось более тысячи автомобилей.

Как сообщал "Кавказский узел", движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто сегодня около 18.15 мск. В очереди со стороны Тамани находилось 180 транспортных средств, со стороны Керчи - 95 транспортных средств.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - в 21.40 мск сообщил телеграм-канал "Информационный центр по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту". По данным канала на 22.00 мск в очереди со стороны Тамани находились 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находились 450 транспортных средств. Время ожидания также около двух часов.

Напомним, 4 января движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в течение часа в связи с атакой беспилотников.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован морскими беспилотниками, один пролет моста был разрушен, еще один получил повреждения.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв автомобиля, частично обрушились два пролета. Владимир Путин охарактеризовал взрыв на мосту как теракт, ФСБ назвала его организатором руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту возобновилось 5 декабря 2022 года.

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