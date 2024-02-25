Очередь машин образовалась на Кубани перед Крымским мостом

25 февраля 2024, 19:19

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Водители 180 машин ожидают в Краснодарском крае открытия движения по Крымскому мосту.

Как писал "Кавказский узел", 4 января движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в течение часа в связи с атакой беспилотников.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил в 18.17 мск в своем телеграм-канале "Информационный центр по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту".

"В очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 95 транспортных средств", - говорится в публикации. Причины, по которым закрыто движение, в сообщении не указаны.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, в результате чего один пролет моста был разрушен, еще один поврежден.

8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, тогда частично обрушились два пролета. Владимир Путин охарактеризовал взрыв на мосту как теракт, ФСБ назвала его организатором руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту возобновилось 5 декабря 2022 года.

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