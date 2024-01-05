Движение по Крымскому мосту возобновлено после атаки дронов

05 января 2024, 01:56

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Власти сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту, приостановленного поздно вечером после атаки беспилотников на полуостров. Перед закрытием моста очереди на проезд со стороны Тамани ожидали 290 машин.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 4 января жители Новороссийска сообщили о громком звуке взрыва, а Минобороны РФ заявило о приостановке движения по Крымскому мосту из-за атаки беспилотников на полуостров.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто около часа в связи с атакой беспилотников. О закрытии моста было сообщено в 23.25 мск 4 января, о возобновлении движения - в 00.20 мск сегодня, следует из публикаций оперативного канала инфоцентра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Незадолго до закрытия моста, в 23.00, канал сообщал, что в очереди со стороны Тамани "находится 290 транспортных средств", а время ожидания составляет "около часа". После сообщения о возобновлении движения данные о количестве машин в очереди не обновлялись.

Согласно сообщению Минобороны России, поздно вечером один БПЛА был сбит над территорией Краснодарского края. В это же время Крымским полуостровом "дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что Крымский мост был атакован 17 июля украинскими беспилотниками, в результате чегоо дин пролет моста был разрушен, еще один поврежден.

8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, тогда частично обрушились два пролета. Владимир Путин охарактеризовал взрыв на мосту как теракт, ФСБ назвала его организатором руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту возобновилось 5 декабря 2022 года.

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