Жители Новороссийска встревожены звуком взрыва

05 января 2024, 00:57

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Мощный звук взрыва услышали вечером 4 января жители Новороссийска в Краснодарском крае. Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника "в северо-западной части акватории Черного моря", местные власти не комментировали произошедшее.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года Минобороны РФ отчиталось об отраженной атаке украинских безэкипажных катеров на военную базу в Новороссийске. 31 декабря ведомство также сообщило, что военные в Ростовской области сбили три беспилотника, направленных со стороны Украины.

От звука взрыва, который прогремел над Новороссийском вскоре около 23.00 мск 4 января, в домах "затрясло окна", сообщил, со слов местных жителей, Telegram-канал SHOT.

"По предварительным данным, сработала система ПВО", - говорится в публикации канала.

"Сами в шоке. У нас, прям, громко было слышно. Подумали, что на нас что-то летит", - цитирует слова одного из местных жителей издание "Краснодар Онлайн".

В канале "ЧП Новороссийск" был опубликован снимок дымного следа в небе с призывом не публиковать кадры работы расчетов ПВО над городом. Позднее в том же канале появилось предположение, что силы ПВО сбили над Новороссийском украинскую ракету.

Согласно официальному сообщению Минобороны России, примерно в это же время, вечером 4 января, было приостановлено движение по Крымскому мосту из-за атаки беспилотников на полуостров.

"Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА самолетного типа уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря", - указано в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

В каналах администрации Новороссийска и главы города Андрея Кравченко, по состоянию на 00.45 мск 5 января, нет никаких комментариев относительно произошедшего.

"Жители Новороссийска сообщили о взрыве, информация о разрушениях не поступала", - процитировало РИА "Новости" представителя Единой дежурной диспетчерской службы города.

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