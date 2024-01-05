05 января 2024, 00:57

Жители Новороссийска встревожены звуком взрыва

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Мощный звук взрыва услышали вечером 4 января жители Новороссийска в Краснодарском крае. Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника "в северо-западной части акватории Черного моря", местные власти не комментировали произошедшее. 

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года Минобороны РФ отчиталось об отраженной атаке украинских безэкипажных катеров на военную базу в Новороссийске. 31 декабря ведомство также сообщило, что военные в Ростовской области сбили три беспилотника, направленных со стороны Украины. 

От звука взрыва, который прогремел над Новороссийском вскоре около 23.00 мск 4 января, в домах "затрясло окна", сообщил, со слов местных жителей, Telegram-канал SHOT. 

"По предварительным данным, сработала система ПВО", - говорится в публикации канала. 

"Сами в шоке. У нас, прям, громко было слышно. Подумали, что на нас что-то летит", - цитирует слова одного из местных жителей издание "Краснодар Онлайн". 

В канале "ЧП Новороссийск" был опубликован снимок дымного следа в небе с призывом не публиковать кадры работы расчетов ПВО над городом. Позднее в том же канале появилось предположение, что силы ПВО сбили над Новороссийском украинскую ракету. 

Согласно официальному сообщению Минобороны России, примерно в это же время, вечером 4 января, было приостановлено движение по Крымскому мосту из-за атаки беспилотников на полуостров. 

"Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА самолетного типа уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря", - указано в сообщении официального Telegram-канала ведомства. 

В каналах администрации Новороссийска и главы города Андрея Кравченко, по состоянию на 00.45 мск 5 января, нет никаких комментариев относительно произошедшего. 

"Жители Новороссийска сообщили о взрыве, информация о разрушениях не поступала", - процитировало РИА "Новости" представителя Единой дежурной диспетчерской службы города. 

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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