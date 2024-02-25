Житель Дербента оштрафован за обвинение Израиля в терроризме

25 февраля 2024, 01:30

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Имам Гасанов из Дербента прикрепил к рекламному стенду флаг Израиля с обвинением этой страны в терроризме. Суд оштрафовал его на тысячу рублей, признав виновным в демонстрации экстремистской символики.

По данным обвинения, Имам Гасанов совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

Гасанов вину признал и попросил суд смягчить наказание. Суд не установил обстоятельств, которые смягчили бы или отягчили его вину, и оштрафовал его на тысячу рублей. Это минимальный штраф по данной статье, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Дербентского районного суда 24 февраля.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в городах трех республик СКФО. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. С обеих сторон погибли тысячи человек.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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