Армянские аналитики сочли политическим решением освобождение Зейналлы в Москве

23 февраля 2024, 08:34

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Власти России освободили и передали Баку подозреваемого в военном преступлении Кямиля Зейналлы вопреки интересам Армении, чтобы не ухудшать отношения с Азербайджаном, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский фитнес-тренер и блогер Кямиль Зейналлы отверг обвинения в убийстве человека в зоне боевых действий в Карабахе. Он сообщил, что не служил в армии в 2020 году, а занимался сбором помощи для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

В ночь на 21 февраля Кямиль Зейналлы был задержан в московском аэропорту Домодедово при попытке вылететь в Баку, поскольку в мае 2023 года был объявлен Арменией в международный розыск. МВД Армении сообщило, что Зейналлы был объявлен в розыск как подозреваемый в убийстве. В тот же день Зейналлы был освобожден российскими силовиками и вернулся в Азербайджан.

В полицию Армении днем 21 февраля поступило официальное письмо из России о том, что Кямиль Зейналлы найдент, с просьбой подтвердить факт розыска, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Нарек Саргсян.

По его словам, подразделение, инициировавшее розыск, немедленно подтвердило факт того, что Кямиль Зейналлы находится в межгосударственном розыске и в качестве меры пресечения избран арест.

"Несмотря на распространенную информацию об освобождении разыскиваемого Зейналлы, МВД Армении подготовило пакет документов, предусмотренных протоколом об экстрадиции, который передан в Генпрокуратуру Республики Армения для передачи российской стороне", - сказал Саргсян, отметив, чт далее вопросом занимается Генпрокуратура.

Сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Армении сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пакет документов об экстрадиции Зейналлы передан российской стороне.

Азербайджанские и армянские военные во время карабахской войны 2020 года обезглавливали пленных и глумились над трупами противников, заявили эксперты правозащитной организации Amnesty International после изучения и проверки на подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха. Уголовное дело в отношении Зейналлы было возбуждено 29 сентября 2020 года, а случаи обезглавливания, в участии в одном из которых, по имеющейся информации, обвиняют Зейналлы, произошли в Гадруте после 20 октября 2020 года, указал 22 февраля азербайджанский юрист Расим Нифталиев. По его словам, отдаленное сходство с обвиняемым на видеозаписи предполагаемого убийства мирного жителя, плохое качество видео и нестыковка в датах событий исключают правовые обоснования для выдвижения против Зейналлы столь тяжелого обвинения.

Обезглавливание пожилого человека в Гадруте во время 44-дневной войны, в котором обвиняют Зейналлы, - это не обычное военное преступление, считает представитель армянских военнопленных в ЕСПЧ, президент Центра международного и сравнительного права Сирануш Саакян. По ее словам, это "убийство, совершенное против уязвимого человека, гражданского лица на почве ненависти и с особой жестокостью и террористическими методами, что противоречит многим международным конвенциям".

Подобные преступления, как отметила Саакян, должны быть наказуемы, и Россия обязана была либо выдать Зейналлы Армении, либо сама судить его. "Если российская сторона при наличии видеодоказательства, где обезглавливают пожилого человека, возвращает Баку Зейналлы, это означает покровительство военных преступлений", - заявила журналистам Сирануш Саакян, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Представитель аппарата президента Азербайджана на официальном уровне заявил, что "усилиями Азербайджана Кямиль Зейналлы освобожден", заметил руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассоциации, правозащитник Артур Сакунц. "Факт в том, что с одной стороны российская сторона предпринимает шаги, задерживают в рамках уголовного преследования и розыска Арменией в отношении совершившего преступление азербайджанца, с другой стороны, это все пресекается в результате усилий алиевского режима, и эти усилия дают результаты", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В бакинском аэропорту Кямиля Зейналлы встретили члены семьи, друзья, ветераны войны, а также представители СМИ. Зейналлы выразил благодарность президенту Азербайджана и всем структурам, принимавшим участие в решении вопроса о его освобождении. «Я не думал, что смогу так быстро вернуться домой и готовился к худшему. Меня в рамках СНГ объявили в розыск, что в очередной раз показывает их слабость», - процитировало Зейналлы азербайджанское издание Caliber.az.

Правозащитник подчеркнул, что речь идет не о лице, подвергнутом политическому преследованию, а о том, кто, предположительно, совершил военное преступление.

Он провел параллели с экстрадицией в Баку азербайджанца Рамиля Сафарова, зарубившего спящего армянского офицера Гургена Маргаряна на учениях в Венгрии. "Режим премьер-министра [Венгрии] Виктора Орбана - такой же коррумпированный и авторитарный режим, который экстрадировал Рамиля Сафарова в Баку. Кстати, по достоверным источникам, экстрадировал он Сафарова в том числе, благодаря усилиям и России, с которой Орбан тесно сотрудничает", - сказал Сакунц.

Офицер Гурген Маргарян, проходивший учебные курсы НАТО в Венгрии, был зарублен во сне азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым 19 февраля 2004 года. В 2006 году городской суд Будапешта осудил Рамиля Сафарова на пожизненное заключение без права на помилование, а 31 августа 2012 года он был экстрадирован в Азербайджан, где был освобожден.

В России и Азербайджане "сажают людей по политическим мотивам, но освобождают и амнистируют тех, кто совершил тяжкое преступление", указал правозащитник. "Это их подход, и из всего этого выводы должна сделать Армения. Понятно, что мы находимся в очевидной военной ситуации с Азербайджаном, но Россия, которая называется стратегическим союзником, ведет себя в соответствии с враждебной Армении страной. И ожидать справедливости или содействия в подобных вопросах от такого режима бессмысленно", - отметил Артур Сакунц.

Армения, по его мнению, обязана реагировать на подобную политику - как минимум, должны были вызвать посла России в Армении и направить ноту протеста, ибо подобный подход не исходит из межгосударственных интересов.

Уже не факт, что действуют все межгосударственные соглашения по сотрудничеству и правовой взаимопомощи между Арменией и Россией, указал правозащитник. Речь, по его словам, не только о Зейналлы, но и о других людях, не только азербайджанцах, которые преследуются правоохранительными органами Армении.

С 1988 года до 1992 год "все зверства, совершенные Азербайджаном в отношение армян - погромы в Баку, Сумгаите, резня в Мараге Мартакертского района Нагорного Карабаха и так далее так и не получили правового решения", сказала корреспонденту "Кавказского узла" этнограф Грануш Харатян.

"Сегодняшние процессы имеют большой шанс повторить [прошлые события], когда преступник не считается преступником, убийцу героизируют. В данном случае речь идет о жесточайшем преступлении, о саддистском действии в отношении беззащитного мирного жителя, и я не удивлюсь, если […] преступник […] будет героизирован", - сказала Харатян.

Она обратила внимание, что, хотя Зейналлы не в первый раз находится в России, именно сейчас российская сторона решила задержать и отпустить его, избегая даже формального судебного процесса в России. "Очевидно, что это политическая акция со стороны России с разными ожиданиями от всех сторон", - сказала она.

По ее мнению, подобные вопросы всегда будут рассматриваться, а решения по ним приниматься в рамках политической конъюнктуры. "Армения должна четко заявить, что освобождение […] преступника играет негативную роль в целом в правосудии, для человечества и для армяно-азербайджанских отношений, и подход тех, кто теми или иными шагами способствовал этому освобождению, отвергается Арменией", - сказала Харатян, добавив, что такие упущения могут стать прецедентом для других случаев.

Освобождение Зейналлы - это политическая акция, потому что ежедневно в России задерживают сотни людей, и СМИ об этом ничего не знают, а в данном случае информацию о задержании и освобождении Зейналлы "узнали от российских СМИ", считает политолог Андриас Гукасян. По его мнению, политический смысл такой акции (задержание, освобождение и разрешение на выезд из страны) заключается в том, чтобы подчеркнуть, что Россия "стоит рядом с Азербайджаном, поддерживает его во всем, даже в военных преступлениях".

"Эта политическая акция была проведена на фоне визита премьера Армении в Париж, где он встретился с президентом Франции Макроном, который публично заявил о полной поддержке Армении, об оказании военной помощи, предоставлении военной техники и так далее. Президент РФ в отношении Азербайджана по каким-то причинам поступить так же, видимо, не может, поэтому он совершает действие, которое еще более в медийном плане, в общественном восприятии показывает полную поддержку Азербайджану, в том числе в вопросе оправдания и покрывательства военных преступлений", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог.

По его мнению, Россия поддерживает Азербайджан, будучи заинтересованный в стратегических отношениях с Турцией, "и на этом поле Армении ждать какого-либо положительного отношения о стороны России нет никаких оснований". "РФ на разных уровнях неоднократно заявляла о своей поддержке Баку во всем, включая этническую чистку в Арцахе [Нагорном Карабахе]", - сказал политолог.

Политобозреватель Акоп Бадалян считает задержание и освобождение Кямиля Зейналлы политическим торгом. По словам Бадаляна, было бы наивным ожидать, что Россия экстрадирует Зейналлы в Армению или сама осудит. "И этот политический торг произошел очень быстро, раз в течение дня задержали и потом отпустили", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, это вопрос политического отношения России к Азербайджану. "Москва очевидным образом делает все, чтобы не идти с Баку на конфронтацию по какому-либо поводу. Сегодня на российско-азербайджанской повестке вопрос нахождения российских миротворцев в Арцахе, Москва всячески пытается получить разрешение на дальнейшее пребывание там, Не исключено, что торг был по этому вопросу", - сказал Бадалян, добавив, что это может быть одним из предметов торга между Москвой и Баку.

В то же время Бадалян обвинил власти Армении, которые согласились выдать Азербайджану, пусть даже в обмен на армянских военнопленных, двух азербайджанских военных, проникших через государственную границу на территорию Армении, один из которых признан виновным в убийстве сторожа комбината. "Если сама Армения практикует такие сделки по политическим мотивам, на кого она может обижаться? Таким образом создаются прецеденты, и позиции Армении слабеют", - сказал Бадалян.

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