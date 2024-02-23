Зейналлы отверг обвинения Армении

23 февраля 2024, 01:47

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Утверждения Армении о причастности блогера Кямиля Зейналлы к убийству в зоне боевых действий во время войны 2020 года безосновательны, заявили "Кавказскому узлу" азербайджанские юристы и правозащитники. Сам Зейналлы настаивает, что не служил во время войны 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский фитнес-тренер и блогер Кямиль Зейналлы в ночь на 21 февраля был задержан полицейскими в московском аэропорту Домодедово, когда пытался вылететь в Баку. Зейналлы задержан по запросу Армении, поскольку в мае 2023 года был объявлен в международный розыск. Адвокат Алекпер Гараев сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение по статьям УК Армении. При этом адвокат не уточнил, какие это статьи. МВД Армении проинформировало что Зейналлы был объявлен в розыск как подозреваемый в убийстве, В тот же день Зейналлы был освобожден.

Зейналлы, который 21 февраля вернулся в Азербайджан, сообщил, что не служил в азербайджанской армии во время войны. "Мое задержание вызвано политическими интересами Армении", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла"..

По словам Зейналлы, с начала 44-дневной войны осенью 2020 года он занимался сбором помощи для военнослужащих на фронте, ветеранов и семей шехидов. Во время войны, 12 октября, был арестован в Азербайджане на 10 суток за нарушение режима военного положения и распространение в интернете запрещенной информации. Он отметил, что "не был военнослужащим". При он подчеркнул, что на видеоролике из Гадрута, который как утверждается, лег в основу обвинения в военных преступлениях, военный находится в форме спецназа Азербайджана.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

По словам Зейналлы, по запросу из Армении принято решение о задержании его на территории стран СНГ. "До войны 2020 года в Армении против меня развернули кампанию, так как я в Москве защищал азербайджанцев в конфликтах с армянами. Меня считали зачинщиком. 29 сентября 2020 года в Армении было возбуждено уголовное дело против меня. Но в предыдущие две поездки в Россию меня не задерживали", - объяснил Зейналлы. По его мнению, это связано с тем, что Армения неправильно предоставила его паспортные данные.

Он не исключил, что задержание могло быть вызвано планами обменять его на арестованных бывших карабахских чиновников.

Такую версию также озвучил 21 февраля и оппозиционный видеоблогер Турал Садыглы, живущий в Европе. По его мнению, Кямиля Зейналлы задерживали для обмена на бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, который арестован в Азербайджане.

Всего два дня спустя после начала осенней войны, в Армении было возбуждено уголовное дело против Зейналлы. А случаи обезглавливания, в участии в одном из которых, по имеющейся информации, обвиняют Зейналлы, произошли в Гадруте после 20 октября 2020 года, указал юрист Расим Нифталиев. "Как может уголовное дело за жестокое убийство возбуждаться за три недели до преступления?" - удивился он. Он указал, что отдаленное сходство с обвиняемым на предполагаемой видеозаписи убийства мирного жителя, плохое качество записи, а также существенная нестыковка по датам событий исключают правовые обоснования для выдвижения против Кямиля столь тяжелого обвинения.

Расим Нифталиев объяснил, что правоохранительные органы Азербайджана могут возбуждать уголовные дела на основании видеозаписей и других свидетельств преступления, в том числе распространенных в соцсетях, но для задержания обвиняемого у следствия должны быть неопровержимые факты. Это касается информации из любого источника и может касаться любого гражданина, включая военнослужащих.

Бывший исполнительный директор организации Transparency Azerbaijan Рена Сафаралиева считает, что распространенное видео недостоверным, ибо запись обрывается. По ее мнению, на видео "не Кямиль Зейналлы, ибо его лицо видно нечетко, никто не пустил бы во время войны блогера в зону боевых действий и не дал бы ему военную форму".

Сравнивать случай Зейналлы с делом офицера азербайджанской армии Рамиля Сафарова, зарубившего топором армянского офицера во время обучения на курсах в Будапеште, по ее мнению, не стоит. "Это убийство в состоянии аффекта. К сожалению, так случается. Но главное в том, что Сафаров отсидел свой срок, выйдя на свободу по законному решению президентов Венгрии и Азербайджана. Преступление Сафарова доказано, а обвинение против Кямиля не имеет фактического доказательства", - заявила Сафаралиева.

Офицер Гурген Маргарян, проходивший учебные курсы НАТО в Венгрии, был зарублен во сне азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым 19 февраля 2004 года. В 2006 году городской суд Будапешта осудил Рамиля Сафарова на пожизненное заключение без права на помилование, а 31 августа 2012 года он был экстрадирован в Азербайджан, где был освобожден.

Сравнивая истории Зейналлы и Сафарова, директор азербайджано-армянской гражданской платформы Диляра Эфендиева не нашла между ними общности, кроме того, что "нельзя было части азербайджанского общества героизировать Сафарова и Зейналлы".

Любое военное преступление азербайджанского военнослужащего, безусловно, наносит имиджевый урон Азербайджану, однако обвинение против Зейналлы не доказано в суде, отметила она."Военные преступления везде наказуемы. Особенно ужасны убийства, издевательства военных над гражданским населением. Война должна вестись по правилам, есть международные законы в этой сфере, признаваемые Азербайджаном. Безусловно, в случае доказательства вины Зейналлы и других людей они должны быть судимы. Но только судами в Азербайджане, так как преступления совершались на территории этой страны", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

История не знает ни одной войны, где не происходили бы случаи жестокости, отметила Рена Сафаралиева. По ее мнению, действия армии оценивать нужно по иным критериям. "Насколько армейское руководство младшего и среднего звена минимизирует контакты солдат с местным населением, наказывает за жестокое обращение с местным населением и пленными на месте и насколько руководство высокого уровня наказывает в судебном порядке", - считает она.

По ее мнению, в ходе осенней войны контактов азербайджанских солдат с местным населением практически не было, так как оно уходило раньше, чем азербайджанская армия занимала населенные пункты. По нескольким эпизодам были возбуждены уголовные дела и вынесены приговоры, отметила она.

"Это видео фейк, его для того и сняли, чтобы портить нам репутацию. Насколько я помню, отчёт Amnesty International о второй карабахской войне, там было семь подтверждённых эпизодов жестокости с нашей стороны и 11 с армянской", - добавила эксперт.

Армянские и азербайджанские военные в ходе осеннего обострения конфликта обезглавливали пленных и глумились над трупами противника, заявили эксперты Amnesty International после изучения и проверки на подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха.

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