Кямиль Зейналлы. Фото: https://1news.az/

21 февраля 2024, 15:40

Зейналлы освобожден после задержания в Москве

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Задержанный в Москве по запросу Армении гражданин Азербайджана Кямиль Зейналлы освобожден из-под стражи и сегодня вернется в Баку, сообщил его адвокат. В МИД Азербайджана подтвердили эту информацию.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский фитнес-тренер и блогер Кямиль Зейналлы сегодня ночью был задержан полицейскими в московском аэропорту Домодедово, когда пытался вылететь в Баку. Зейналлы задержан по запросу Армении, поскольку в мае 2023 года был объявлен в международный розыск. Адвокат Алекпер Гараев сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение по статьям УК Армении. При этом адвокат не уточнил, какие это статьи. Гражданин Азербайджана Кямиль Зейналлы, задержанный в московском аэропорту, был объявлен в розыск как подозреваемый в убийстве, сообщило МВД Армении. В Генпрокуратуре Армении в комментарии журналистам отметили, что по факту ареста и обвинения Кямиля Зейналлы ведомство не располагает официальной информацией.

Зейналлы освобожден из-под стражи, несмотря на то, что Армения объявила его "в розыск по тяжелым статьям", заявил его адвокат Алекпер Гараев агентству АПА.

По его словам, освобождение Зейналлы стало возможным "при помощи и по настоянию Азербайджана" и стало "проявлением гуманности" России. Зейналлы сегодня вернется в Баку, добавил адвокат.

В МИД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Зейналлы освобожден. В ведомстве не предоставили комментариев, пообещав сообщить подробности позднее.

Азербайджанский эксперт в области права, член коллегии адвокатов Акрам Гасанов  еще до сообщения об освобождении Зейналлы выразил уверенность, что он будет освобожден.

Он считает, что прежде чем включать человека в список разыскиваемых лиц, российские правоохранительные органы должны были истребовать информацию, в чем его обвиняют и каковы доказательства. "Любое государство может объявить в международный розыск любого человека", - отметил он, указав,  что например основанием для розыска могут стать записи в социальных сетях, но "объявить всех в розыск и посадить невозможно".

Зейналлы не участвовал в 44-дневной войне 2020 года, а  собирал  благотворительную помощь для солдат и доставлял ее на фронт, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" родственник блогера.

"Так что Кямиль Зейналлы не мог совершить так называемых военных преступлений в Гадруте, которые ему приписывают. При этом в Армении ему заочно объявили обвинения и объявили в розыск 29 сентября 2020 года, то есть через два дня после начала войны, а в Гадруте военные действия шли в октябре", - сказал родственник.

Кямиль Зейналлы в октябре 2020 года, во время 44-дневной карабахской войны, был арестован на 10 суток в Физулинском районе за нарушение режима военного положения и распространение в интернете запрещенной информации. Он несколько раз распространял в соцсетях видео с линии фронта, сообщило сегодня JAMnews.

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Примечание:

"Бакинские правозащитники связали задержание Хачатряна с непубличным реестром подозреваемых", "Комитет защиты журналистов призвал Азербайджан освободить Лапшина", "Блогер Лапшин выписан из больницы в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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