Полиция Армении объяснила розыск Зейналлы делом об убийстве

21 февраля 2024, 14:43

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Гражданин Азербайджана Кямиль Зейналлы, задержанный в московском аэропорту, был объявлен в розыск как подозреваемый в убийстве, сообщило МВД Армении.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский фитнес-тренер и блогер Кямиль Зейналлы сегодня ночью был задержан полицейскими в московском аэропорту Домодедово, когда пытался вылететь в Баку. Зейналлы задержан по запросу Армении, поскольку в мае 2023 года был объявлен в международный розыск. Адвокат Алекпер Гараев сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение по статьям УК Армении. При этом адвокат не уточнил, какие это статьи.

Кямиль Зейналлы был объявлен межгосударственный розыск по подозрению в убийстве, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян. При этом Саргсян не стал раскрывать детали версии следствия.

В Генпрокуратуре Армении в комментарии журналистам отметили, что по факту ареста и обвинения Кямиля Зейналлы ведомство не располагает официальной информацией, передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Зейналлы Алекпер Гараев сообщил, что пока неизвестно, о каком конкретно преступном деянии идет речь. «Кямиль Зейналлы был задержан ночью в качестве подозреваемого на 48 часов. Сегодня прокуратура ожидает поступления некоторых материалов из Армении. И если эти дополнительные материалы поступят, то завтра Кямиль Зейналлы предстанет перед судом для избрания меры пресечения», - приводит его слова азербайджанское агентство АПА.

Напомним, Камиль Зейналлы в октябре 2020 года, во время 44-дневной карабахской войны, был арестован на 10 суток в Физулинском районе за нарушение режима военного положения и распространение в интернете запрещенной информации. Он несколько раз распространял в соцсетях видео с линии фронта, сообщило сегодня JAMnews.

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