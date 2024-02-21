Гражданин Азербайджана задержан в Москве по запросу Армении

21 февраля 2024, 11:07

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Полицейские задержали в московском аэропорту азербайжанского тренера по фитнесу Кямиля Зейналлы, объявленного в розыск по запросу Армении.

О своем задержании азербайджанский фитнес-тренер и блогер Кямиль Зейналлы сообщил в ночь на 21 февраля на своей странице в Instagram*. Зейналлы сообщил, что был задержан полицейскими около двух часов ночи (01.00 мск) в московском аэропорту Домодедово при возвращении в Баку.

"Они сказали, что Армения объявила меня в международный розыск", - рассказал Зейналлы, публикацию сообщения которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам Зейналлы, его разыскивают с мая 2023 года. "Однако с тех пор я уже третий раз в России, но меня задержали только сейчас. Мне сказали, что меня либо выдадут Армении, или они сами приедут за мной. Надеюсь на поддержку наших госструктур", - сообщил он.

Вопрос задержания Камиля Зейналлы в московском аэропорту находится на контроле посольства Азербайджана в России, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МИД Азербайджана, отметив, что Камилю Зейналлы оказывается консульская и юридическая помощь.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюлоглу сообщил, что сотрудник консульства и адвокат ночью встретились с Зейналлы. Он подтвердил, что Зейналлы задержан по запросу Армении. "Запрос был инициирован еще в мае 2023 года в рамках СНГ. Армянская сторона инкриминирует ему ряд статей Уголовного кодекса", – цитирует посла caliber.az.

Адвокат Кямиля Зейналлы Алекпер Гараев сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение по статьям УК Армении. При этом адвокат не уточнил, какие это статьи, пишет АПА.

Камиль Зейналлы в октябре 2020 года, во время 44-дневной карабахской войны, был арестован на 10 суток в Физулинском районе за нарушение режима военного положения и распространение в интернете запрещенной информации. Он несколько раз распространял на своих страницах в соцсетях видео с линии фронта, сообщает сегодня JAMnews.

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