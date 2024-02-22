Условия расселения вызвали недовольство жителей аварийных домов Ростова-на-Дону

22 февраля 2024, 20:35

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Более четырех тысяч ростовчан живут в 203 аварийных домах, при этом свободны лишь 63 помещения маневренного фонда, сообщили "Кавказскому узлу" в администрации Ростова-на-Дону. Жильцы аварийных домов, в том числе обрушившегося общежития на улице Нариманова, выразили неудовлетворенность предлагаемым властями жильем или суммой компенсаций за квартиры.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ростове-на-Дону вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ранее ростовчане в эфире федерального телеканала пожаловались, что чиновники не переселяют людей, проживающих в аварийных домах. После этого прокуратура подала в суд на Минстрой Ростовской области за нарушение прав жителей. Следком начал проверку по этому же поводу.

В аварийных домах живет более четырех тысяч жителей Ростова-на-Дону, сообщила администрация города в ответ на запрос "Кавказского узла".

"По информации департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону в настоящее время на территории города Ростова-на-Дону не расселено 203 аварийных дома. В аварийном жилищном фонде проживают 4072 человека. В Ростове-на-Дону имеется всего 500 жилых помещений маневренного фонда в 222 квартирах, из них 63 помещения (35 квартир) свободны, пригодны для проживания и соответствуют требованиям законодательных актов", - сказано в письме администрации Ростова-на-Дону.

Жильцы дома на Нариманова назвали неприемлемым предложенное жилье

Светлана — жительница дома по улице Нариманова, в котором обрушилась стена, мать троих детей сообщила, что с 2020 года, когда дом был признан аварийным, предложений о расселении они не получали. "Ничего не предлагали, не расселяли. Куда бы мы ни обращались, сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В настоящее время Светлана живёт в маневренном жилье. "Квартира получше той комнаты, где мы жили. Но крыша протекает, когда дожди идут, плесень на стенах", - отметила она.

Ей предложили постоянное жильё на улице Вересаева. "Вчера ездила смотреть. Еду писать отказ. Жилище маленькое 24,9 квадратных метра общая площадь. Одна комната. Маленькая кухня. И совмещённый санузел, где не умещается ванна, а лишь душевой поддон. Как младшего купать. Да ещё 20-й этаж. К тому же, мы с детьми разнополые, у меня три мальчика", - рассказала Светлана.

Компенсацию за имущество семье пообещали. "Но ещё не вышло у них постановление. Пока ждём", - заключила Светлана.

Ангелина жила в доме на Нариманова с рождения. "У нас общежитие. Все квартиры фактически коммунальные. Но у некоторых приватизированные комнаты, как наша. А часть людей продолжала жить в неприватизированном жилье", - пояснила она.

Именно тем, кто жил на муниципальной жилплощади, предлагают новое постоянное жильё от города, уточнила Ангелина. "Нам предложили временное жильё в маневренном фонде в доме на Уланской. Но нас не устраивает это жилье. Там плесень на стенах. И пока мы остановились у родственников. Постоянное жильё предлагают сейчас муниципальщикам. А у кого в собственности, как у нас, - выплату. Но её недостаточно для приобретения полноценного жилья для нашей семьи, где пять человек. Я, муж и трое детей", - пояснила Ангелина.

Она подтвердила, что с 2020 года никто не предлагал расселение их аварийного дома. "Администрация говорит, что предлагала. Но никто этих предложений не слышал. Как и не слышали, что кто-нибудь отказывался от расселения", - заявила жительница обрушившегося дома.

Жительница аварийного дома сочла недостаточными суммы компенсаций

Светлана проживает в аварийном доме на улице Портовая. Но ни она, ни большинство жильцов дома не хотят выселяться, так как недовольны условиями расселения. По ее словам, ей дают незначительную компенсацию в два миллиона рублей за однокомнатную квартиру в хрущёвке. "Наш дом признали аварийным в 2018 году. Оценила администрация в 2021 году, а выплачивать стали в конце 2023 года, те суммы, которые были в 2021 году, присуждены", - рассказала она.

Светлана и другие жильцы хотят, чтоб им пересчитали сумму за квадратный метр жилья. "За два года цены стали на жилье неимоверные. И за те суммы, что нам дают, мы реально ничего купить не можем. Только комнату в коммуналке", - указала она.

По её словам, в доме 70 квартир, остаются практически все. "Семьи три-четыре, возможно, переехали, но продолжают судиться. Нас снимал Первый канал, "Блокнот", портал Ростова. Но все на том же уровне. У меня квартира на одного прописанного, но очень много пожилых людей и семей по два-три человека" -, отметила Светлана.

Она также указала, что администрация Железнодорожного района Ростова-на-Дону передала ей и другим жильцам уведомление, в котором напомнили, что их дом признан аварийным и подлежащим сносу. "Если у вас и вашей семьи это помещение является единственным, вы имеете право обратиться с заявлением и пакетом документов для получения маневренного фонда", - сказано в уведомлении. Администрация района предупреждает о возможно скором ограничении доступа в дом.

Администрация Ростова-на-Дону добивалась расселения признанного аварийным дома № 4 по Кривошлыковскому переулку. В январе 2023 года в нем оставались заселенными восемь квартир. Размер компенсаций, предложенных властями, не позволяет купить равноценное жилье, но власти принуждают согласиться на эти суммы, рассказали "Кавказскому узлу" жильцы. 28 марта последние жильцы покинули дом, уступив требованиям властей. 18 ноября был начат снос аварийного дома в Кривошлыковском переулке, за сохранение которого боролись собственники квартир, сообщили бывшие жильцы пятиэтажки. По данным мэрии Ростова-на-Дону, всем 60 семьям, проживавшим в доме, выплачено возмещение за изъятые квартиры, им из городского бюджета перечислено около 240 миллионов рублей.

Адвокат Тимофей Широков отметил, что если жильцы по своей воле не хотят выселяться из аварийного жилья, то администрация, как ответственные за безопасность людей, должна предпринять усилия, чтобы решить эту задачу.

"Принуждать переселиться может только суд. Госорганы, если знают о необходимости расселить аварийное жильё, подают в суд, и люди могут быть выселены по решению суда. Если решение суда есть, но не выполняется, то спрос будет со службы судебных приставов", - рассказал он.

Хотя чаще всего, по мнению адвоката, проблемы расселения из аварийного жилья возникают отнюдь не из-за нежелания жильцов уезжать из опасного места. "Обычно бывает наоборот. Власти не могут расселить аварийное жильё по каким-то причинам", - сказал Широков.

По его словам, в целом местные власти всегда ответственны за ситуацию в опасных для жизни людей домах. "Даже если, предположим, случилось землетрясение или наводнение или неожиданно что-то произошло с домом, чего не ожидали, людей надо обеспечить жильём. Кроме того, проводится проверка, насколько дом соответствовал строительным регламентам. Нужно разбираться с теми, кто приёмку дома осуществлял, если это ещё возможно", - пояснил Широков.

Если дом не признавался аварийным, но обрушение произошло, то когда будет доказано невнимание властей, может быть возбуждено уголовное дело о халатности, подчеркнул адвокат.

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