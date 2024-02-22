Вечеринка в Фиагдоне обернулась травлей и публичными извинениями

22 февраля 2024, 00:42

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Видео вечеринки в Фиагдоне вызвало предложение запретить аренду домов и квартир для неженатых пар, публичные извинения и травлю предполагаемых участников в соцсетях. По информации Telegram-каналов, один участник вечеринки был избит.

Видеозапись "вечерники для взрослых" в Фиагдоне, опубликованная в соцсетях, вызвала травлю и призывы контролировать сексуальность, написала автор блога на "Кавказском узле" "Блогерка. Северный Кавказ".

"В социальные сети слили видео, на котором происходит какой-то свальный грех на даче в Фиагдоне. Традиционно за этим последовало чьё-то избиение и чьё-то извинение. Я так и не поняла - тот, кого избили, и тот, кто извинился, это один и тот же человек или два разных? Да это и не особо важно, наверное. Обычное организованное преследование, дело будничное. Реакция людей была тоже обычной в таких историях - помимо сальностей в комментариях многие взывали к суду Линча, большинство соглашалось, что нужно остановить туризм в Осетии, благочестивые говорили о низком уровне морали в наших краях, сердобольные сокрушались, что о нас подумают соседи, внимательные указывали на то, что участники оргии получали ранее благодарности от главы за развитие туризма, а кто-то просто недоумевал, почему его не пригласили", - написала она в посте "Последствия оргии в Осетии".

Как следует из видеозаписи вечеринки, опубликованной, в частности, в Telegram-канале "Астра", разнополая компания собралась в коттедже с бассейном, из которого открывается вид на горы. На записи присутствуют как групповые сцены, на которых их участники полностью или частично одеты, так и сцены сексуального характера, участники которых на записи заблюрены.

Вслед за публикацией видео последовали призывы ограничить въезд в Фиагдон. Так, председатель общественного движения "Стыр Ныхас" Зелим Ватаев на сходе жителей призвал проверять всех, кто заезжает в арендованные дачи. "Мы опозорились. Все говорят про Фиагдон. Что делать? Надо записывать данные всех, кто сюда заезжает. Хозяева дач всем известны. Они должны все фиксировать. Если местные ребята соберутся для того, чтобы все это пресекать, то могут случиться ужасные вещи. Мы друг друга переубиваем. А нас и так мало", — привела "Сапа" перевод его слов 19 февраля.

В публикации также утверждалось, что ожидается еще один сход жителей села, "где примут участие все владельцы дач". Возможно, они согласятся поставить своих охранников, которые будут проверять заезжающих. Если нет — мы поставим полицейских у дач. Они будут проверять паспорта всех. Запрещено будет заезжать мужчинам и женщинам, у которых нет регистрации брака", — приводятся слова представителя движения "Стыр Ныхас".

Однако позднее представители движения заявили, что не говорили слов о полиции. В ответ главред "Сапы" Алина Джикаева опубликовала в своем Telegram-канале "Букет из черемши" запись разговора с представителем движения Аланой Бестаевой, которая утверждала это.

Один из участников вечеринки принес свои извинения. "Я приношу свои извинения всему осетинскому народу, всем старшим. За то, что произошло, Я совершил неправильный поступок. Я в нем раскаиваюсь. Этого больше никогда не повторится. Я не хочу, чтобы это было на этой земле. И если это когда-то я увижу настолько, насколько я это могу сделать, заявил мужчина на видео, которое 13 февраля опубликовал Telegram-канал "ЧП Владикавказ".

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

По данным "Сапы", как минимум один человек пострадал из-за вечеринки. При этом избитый житель Владикавказа Сослан Кумаллагов, заявил, что никакого отношения к происходившему в Фиагдоне он не имеет. "Я не был ни на какой вечеринке, а то, что я был изображен в таком виде в распространившемся видео, к этой истории никакого отношения не имеет", — отметил Сослан Кумаллагов. К сообщению приложена фотография мужчины, на которой видны крупные синяки и отек в районе глаз и повязка под носом.

Другой житель Владикавказа Марат Кайтмазов завил, что вокруг него развернулась травля, при этом по одним утверждениям он был участником вечеринки, а по другим - избил участника вечеринки.

"Мы никого не били, а тем более не были ни на какой вечеринке. Ни среди моих знакомых и друзей никого не было там. Я презираю подобное в своей жизни, так как я воспитан по-другому. Кто мне только ни позвонил, моим родителям говорят, что я там где-то был замешан, это какой-то кошмар. Я бы хотел, чтобы эта история уже закончилась для меня и моих друзей и родных", — привел его слова Telegram-канал.

Зарина Шавлохова сообщила, что ей в соцсетях написал неизвестный, который предупредил, что в группах распространяется информация о том, что она была на вечеринке. Зарина даже записала публичное обращение в соцсетях с опровержением, в котором сообщила, что подала заявление в полицию. Она заявила, что не имеет никакого отношения к вечеринке в Фиагдоне. "По каким-то непонятным причинам мое рилз связали с данной ситуацией и разослали по группам в "Вотсапе"*. Заявление я уже написала, возбудили уголовное дело", - сообщила она на видео, которое опубликовано в Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2021 года стендап-комики Саша Ни и уроженка Владикавказа Ариана Лолаева опубликовали видео с извинениями за непристойные шутки, касающиеся осетин, которые были произнесены во время Roast Battle-2020. Авторы большинства комментариев к видео с извинениями отказались их принять. Эти извинения неискренни и опубликованы ради привлечения внимания, предположили пользователи соцсети. Лолаева пожаловалась, что получает угрозы расправой и пожелания смерти. Девушка считает, что ее извинениям не поверили из-за улыбки, которую она объяснила своей защитной реакцией. Она вновь принесла извинения, уже со слезами на глазах, объяснив, что с ней "серьезно поговорили", и она лишилась работы. Саша Ни в новом видео с извинениями отметил, что полностью раздавлен и морально уничтожен. Пользователи Facebook* осудили травлю Лолаевой, отметив, что общественное порицание уроженки Владикавказа граничит с унижением.

Независимый куратор культурных проектов, культуролог, кандидат философских наук Антон Вальковский удивился тогда, почему по факту травли не проводится следственная проверка. "В осетинском обществе, к сожалению, нет никаких правовых инструментов для предотвращения травли. "Стыр Ныхас" с упоением и наслаждением рассказывает в своих соцсетях, как довели до слез бабушку Арианы. Дело даже не в забвении традиций почитания старших, охранителем которых и должна быть организация, а в издевательстве над взрослой женщиной", — указал Вальковский.

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