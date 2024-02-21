Авария на водопроводе. Фото: t.me/wcups

21 февраля 2024, 07:41

Водопровод отремонтирован в Черекском районе после жалоб сельчан

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Специалисты заменили изношенные трубы водопровода в селе Жемтала после того, как жители пожаловались на проблемы с водоснабжением, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

В селе Жемтала отремонтирован участок водопровода после того, как в соцсетях были зафиксированы жалобы на перебои с водоснабжением в домах по улице Ленина, сообщил 20 февраля в своем телеграм-канале Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии.

"Вода совсем плохо идет. Посодействуйте нам, пожалуйста. Ленина, 37", - приводится в публикации обращение местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены жалобы, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Черекского района. "Специалисты установили, что причиной отсутствия водоснабжения стали прорывы на линии водопровода. С привлечением спецтехники проведены работы по замене изношенных участков трубопровода и вентиля. В настоящее время все работы завершены, водоснабжение восстановлено", - говорится в публикации.

Напомним, жители села Жемтала в феврале 2023 года пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб.

На проблемы с водоснабжением и ранее неоднократно жаловались жители Кабардино-Балкарии. Так, в апреле 2023 года пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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Примечание:

"Жильцы многоквартирных домов в Тереке добились ремонта теплотрассы", "Жителей Нальчика возмутило отсутствие реакции коммунальщиков на переполненную свалку", "Полиция обнаружила махинации при прокладке водопровода в Нальчике".

Автор: "Кавказский узел"

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