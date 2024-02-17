Ситуация с бездомными собаками вызвала споры в Астраханской области

17 февраля 2024, 02:48

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С начала года в Астрахани прошла волна убийств бездомных животных, сообщила зоозащитница. Депутат облдумы Олег Шеин приводит данные о 25 таких случаях, а его коллега Евгений Дунаев назвал фейками данные о массовых убийствах.

Как информировал "Кавказский узел", 14 декабря стало известно, что депутат Евгений Дунаев направил в думу Астраханской области проект закона с предложением умерщвлять бродячих собак, которых в течение 15 дней не забрали из центров временного содержания. Местные зооактивисты раскритиковали этот законопроект, заявив, что он чрезмерно жесток по отношению к животным. 23 декабря проект закона был отозван после акции зоозащитников. В тот же день не менее 100 человек провели митинг с требованием принять законопроект, разрешающий эвтаназию безнадзорных собак. 27 декабря 2023 года областная дума приняла законопроект, разрешающий умерщвлять нежизнеспособных и агрессивных безнадзорных животных.

"В начале 2024 года на улицах Астрахани прошла волна массовых жестоких убийств бездомных собак", - рассказала 17 февраля корреспонденту "Кавказского узла" зоозащитница, попросившая не называть ее имя.

При этом она сослалась на данные, которые приводит в своем телеграм-канале депутат Астраханской областной думы Олег Шеин. Она насчитала как минимум 25 случаев убийств собак с указанием конкретных адресов, следственных и надзорных органов, куда были направлены заявления. "Массовый характер начинают приобретать отравления животных. Собаки умирают порой часами в жутких мучениях. И все это видят дети, так как часты случаи отравления животных вблизи детских площадок", - возмутилась зоозащитница.

Олег Шеин в своем телеграм-канале сообщил 14 февраля, что "в Астраханской области начальство не просто решило наказывать за кормление уличных животных и выделило 225 миллионов рублей на уничтожение всех собак". Он перечислил 25 "задокументированных случаев".

"Ранее реализуемая программа по отлову и стерилизации собак была для них слишком дорога. Простое же умерщвление оказалось не менее дорогостоящим проектом", - заявила зоозащитница.

"По данным статистики - причем данные например Роспотребнадзора и областного правительства разняться - последние пять лет случалось от 3600 до 6 тысяч укусов (собаками людей) в год. Известны статистические данные за январь 2024 года. 48 взрослых и 40 детей пострадали. Обнаружены три трупа, обглоданных собаками или шакалами. Один гражданин скончался в машине скорой помощи после нападения собак", - такие данные озвучила зоозащитница.

В декабре 2023 года Олег Шеин предложил свой законопроект по борьбе с бродячими животными. Идея законопроекта, который предлагает он, в том, чтобы не менять федеральный закон в плане контроля – остается фото- и видеофиксация и механизм учета. Шеин при этом ушел от идеи эвтаназии неагрессивных животных и предложил механизм общественного контроля.

Оппоненты назвали заявления зоозащитников в социальных сетях недостоверной информацией. 14 февраля в телеграмм-каналах стала распространяться информация о том, что в Астраханской области проводится широкая кампания по распространению фейков о массовых убийствах собак в областном центре. В своем телеграмм-канале депутат областной думы Евгений Дунаев предположил, что эта кампания была "сфабрикована представителями зоозащитного лобби по указке политических лидеров", которые, по его мнению, таким образом повышают свою популярность в преддверии предстоящих выборов. Целью же фейк-кампании, по утверждению Дунаева, является срыв исполнения областного закона, разрешающего умерщвлять бездомных животных.

9 февраля в Астрахани прошел митинг в поддержку регионального закона "О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Астраханской области". 16 февраля корреспондент "Кавказского узла" опросил некоторых участников прошедшей акции.

Антон Старовойт работает водителем в одной из строительных компаний города. Мужчине 47 лет. Он воспитывает малолетнего сына. Жена работает фельдшером. Семья проживает на улице Воробьева. "Вы не поверите. Я, здоровый мужик боюсь ходить в банк, который у нас на улице. У входа лежит стая собак. Животные сами определяют, кого в банк пускать, а кого нет. Это просто немыслимо", - возмутился мужчина.

Антон заметил, что самостоятельно он не может "регулировать численность бездомных животных", так как это является уголовным преступлением. "Сколько мы писали обращений и в мэрию, и в прокуратуру. Результат ноль. Постоянно звоним в "Чистый город". Но они приезжают и никаких собак на улицах не находят", - сказал он, добавив, что собак в городе "слишком много, тут нужны радикальные меры".

Елена Андреевна - мать-одиночка. Воспитывает дочь старшеклассницу. Снимает квартиру на улице 2-я Ровная. Женщина возмущена ситуацией в городе. "Боюсь взрослую уже дочь отпускать одну в школу. Бегаю, ее вечером встречаю с занятий и кружков. И не хулиганов я боюсь, а диких собак. Они у нас действительно дикие. Бросаются на тех, кого считают слабыми - на пенсионеров, детей, матерей с колясками. И не боятся ни камней, ни палок. Пару раз кидались на меня сзади. Причем неожиданно, без лая. Хорошо, сумкой отбиться смогла", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Собеседница затруднилась ответить на вопрос журналиста, сможет ли альтернативный проект Олега Шеина гуманными мерами снизить численность бездомных животных в регионе. "Эта проблема не решалась десятилетиями. Шеин может быть во многом и прав. Но город нужно вычищать от агрессивных стай быстрыми темпами. Это надо было делать еще тогда, когда первый человек погиб от собак", - сказала женщина.

Анна Иванова в 2021 году подверглась нападению собак в микрорайоне "Звездный". Женщина до сих пор посещает психолога, чтобы избавиться от фобий, которые она стала переживать после нападения. "В больнице я не лежала. Лечилась дома. Прошла курс уколов от бешенства. Укусы были неглубокие. Левая икроножная мышца пострадала. Драли меня три собаки. Изодрали пальто. На руке был укус, когда отбивалась от них. Прохожие спасли, камнями их отогнали. Плакала дня три непрерывно. Страшно это, когда на тебя реально охотятся дикие звери. Я и работать потом долго не могла. На больничных сидела. Но на работе мне сочувствуют. Не уволили", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Иванова выступает за радикальное решение проблемы. По ее словам, в городе и других населенных пунктах области не должно оставаться ни одного бездомного животного. "Надо с западных стран пример брать. Там животные не гуляют сами по себе. А у нас для них охотничьи угодья организовали. Город не для людей, а для собак. Абсурд какой-то", - возмущается она.

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