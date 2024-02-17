Оппозиционные политики раскритиковали выступление премьер-министра Азербайджана после переназначения

17 февраля 2024, 01:49

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Парламент Азербайджана дал согласие на представление президента Ильхама Алиева о переназначении на пост премьер-министра Али Асадова. Выступление Асадова перед парламентариями раскритиковали оппозиционные политики, в особенности в части приоритетов экономической политики страны.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана. Действующий президент Ильхам Алиев победил, набрав 92,12% голосов, сообщил 11 февраля Центризбирком. 13 февраля Конституционный суд утвердил результаты выборов. 14 февраля правительство Азербайджана было отправлено в отставку в соответствии с Конституцией. Депутаты утвердят любых кандидатов в премьеры, выдвинутых Алиевым, поскольку парламент является придатком исполнительной власти, указал юрист.

Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги. Вбросы бюллетеней, прибытие избирателей группами, голосование незарегистрированных избирателей зафиксированы наблюдателями на 105 участках. Эти нарушения говорят о фальсификации итогов выборов президента, заявили правозащитники. Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Очередные выборы Алиева".

В соответствии с Конституцией Азербайджана Ильхам Алиев после вступления на новый срок президентских полномочий представил в парламент на должность премьер-министра кандидатуру бывшего главы Кабинета министров Али Асадова.

16 февраля депутаты 105 голосами "за", при одном "против" одобрили кандидатуру Асадова, после чего он выступил перед парламентариями, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Милли Меджлисе.

Асадов отметил, что «полное восстановление суверенитета Азербайджана является самой славной страницей в истории независимой государственности». "В последующий период главными приоритетами будут достижение поставленных целей в военной сфере, обеспечение неприкосновенности границ. Развитие социальной сферы всегда было и будет в центре внимания главы государства. Улучшение благосостояния населения, а также социальное благополучие семей шехидов и инвалидов войны, по-прежнему являются одними из основных задач, стоящих перед правительством", - цитирует Асадова агентство Report.

«Выступление Али Асадова в парламенте по сути стало повторением инаугурационной речи Ильхама Алиева. Он повторил в обобщенной форме тезисы выступления президента по вопросам обеспечения военной безопасности, охраны границ, социально-экономического развития, применения новейших технологий», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель Народной партии, бывший премьер-министр Азербайджана Панах Гусейн.

В своей инаугурационной речь 14 февраля Алиев заявил, что технологическое развитие страны станет приоритетом его политики на новый срок полномочий. «Технологическое развитие, цифровизация, кибербезопасность, применение искусственного интеллекта – всё это должно стать частью нашей повседневной жизни», - заявил Алиев. Он также заявил о развитии возобновляемых источников энергии, транзитных возможностей страны, пишет "Азертадж".

При этом, как указал Гусейн, в Азербайджане правительство возглавляет президент, а премьер-министр является лишь «исполнительным лицом». «С этой точки зрения в речи Асадова нет ничего не удивительного. Вопрос в другом: будут ли кардинальные изменения в системе управления? В принципе, в Азербайджане завершился эта стадия первичного накопления капитала. Поэтому должна быть уже устранена чиновничье-олигархическая система, в том числе ее остатки в области экономического управления. В целом необходимо ликвидировать концентрацию в одних руках политической власти и экономической мощи, чтобы был осуществлен переход к конкурентной экономике», - отметил Гусейн.

На его взгляд, в Азербайджане как в политике, так и экономики царит авторитаризм. «И это, несомненно, создает проблемы для развития экономики», - добавил он.

Он считает правильным декларированный руководством Азербайджана новый курс «к переходу страны от роли поставщика углеводородов к производству технологий». «Но для этого Азербайджан должен интегрироваться к мировым экономическим процессам не как сырьевая страна, а в совершенно другой форме. Для реализации экономических приоритетов необходимо кардинально поменять политическое управление. Если на новом этапе над экономической политикой не будет обеспечен сильный парламентский контроль и общественное доверие, то декларации правительства будут оставаться только намерениями. Необходимо также обновление команды управленцев. Однако пока признаков этого мы не видим и в новый состав правительства вошли практически все члены старого кабинета», - продолжил Гусейн.

Он также считает необходимым внесение изменений в Конституцию, в том числе для усиления гарантий прав собственности.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли также не видит предпосылок для реформ в стране. По его мнению, преобразованиям в стране мешает ее политическая система.

"В Азербайджане создана суперпрезидентская республика. Помимо сильных полномочий главы государства, обеспеченных Конституцией, в стране де-факто установился режим личной власти. В странах с такой системой управления, приоритеты экономической политики определяет не премьер-министр, а президент. Али Асадов в сегодняшнем выступлении в парламенте сам признал, что приоритеты экономического развития Азербайджана определены в инаугурационной речи президента. И он повторил их. Премьер-министр в Азербайджане является технической фигурой", - сказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, «Ильхам Алиев в инаугурационной речи анонсировал и далее ускоренную политику самоизоляции Азербайджана». «Он анонсировал конфронтационную политику с ЕС, США, западным миром. А это позволяет уже заранее утверждать, что возможности диверсификации экономики Азербайджана, привлечения инвестиций, технологий будут ограничены. Вторым приоритетом он назвал вновь вооружение Азербайджана. То есть страна будет продолжаться ситуация ни войны, ни мира. Большая часть ресурсов страны будут направлены на милитаризацию, многомиллиардные расходы на армию будут основным приоритетом в ближайшие годы», - сказал Керимли.

Активизация сотрудничества с Организацией тюркских государств, Организацией исламского сотрудничества и Движением неприсоединения станут приоритетами внешней политики Азербайджана в ближайшие годы, заявил Алиев в своей инаугурационной речи 14 февраля. "Наша семья – это тюркский мир", - сказал Алиев, добавив, что «в каком-либо другом месте Азербайджан не ждут». «Если кто-то считает, что мы должны искать семью в другом месте, то нигде нас не ждут и не скрывают этого. Если раньше, в период оккупации, они пытались завлечь нас определенными обещаниями, вводя в заблуждение, чтобы пустить пыль в глаза, то сегодня и эти маски сорваны, и здесь отчетливо просматриваются разделительные линии», - сказал Алиев. Он не объяснил, кого имел в виду, хотя очевидно намекал на Запад, отмечает агентство Turan.

Другим приоритетом станет восстановление освобожденных территорий, продолжил глава ПНФА. «Однако если учесть, что экономические возможности страны с каждым годом уменьшаются, добыча и экспорт нефти уменьшаются - по сравнению с 2010 годом производство нефти упало на 70 процентов, то с учетом направления основной части доходов на военные нужды и восстановление территорий, то ожидать улучшения экономического положения, повышения материального благосостояния населения не приходится», - сказал Керимли.

На его взгляд, «заявления Али Асадова в парламенте о том, что приоритетными направления станут развитие образования, применение новых технологий, развитие ненефтяного сектора, переход к чистой энергетике - это не более чем красивые слова». «Правда в том, что за 20 лет правления Ильхама Алиева продажи в этот на мировых рынках огромного объема азербайджанской нефти, получения от этого сотен миллиардов долларов - все еще 92,5 процентов общего экспорта страны составляет нефть и нефтепродукты. То есть за 20 лет Азербайджан не смог создать диверсифицированной экономики. Если этого не удалось добиться на пике нефтедобычи, то это вряд ли удастся сделать, когда доходы страны будут падать. А все что говорится о развитии не нефтяного сектора - это пустые слова, популизм. О создании каких технологических производств говорят они, если даже заводом по выпуску велосипедов не смогли эффективно управлять. Они (власти) создали центр развития информационных технологий, который на самом деле занимается отслеживанием оппозиции в социальных сетях. Когда они говорят о развитии информационных технологий, то подразумевают вытеснение инакомыслия. А разговоры о социальном развитии вовсе не реалистичны. При таких богатствах страны средняя, минимальная, медианная зарплата в стране и социальные выплаты ниже, чем в окрестных странах», - отметил Керимли.

В инаугурационной речи Алиев заявил, что Азербайджан и далее будет усиливать свою армию. По его словам, самая большая часть бюджетных расходов Азербайджана направлена на военные ассигнования, а также восстановление «Карабаха и Восточного Зангезура». Азербайджан также будет усиливать ВПК. Так за счет государственных и частных инвестиций в этот сектор будет вложено 1 млрд манат (588 млн долларов), сообщает "Азертадж".

Член политкомитета партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли также критически оценил выступление главы Кабинета министров.

«Выступление Али Асадова было декларацией задач государства. Но он не изложил своего видения перехода к новой экономической модели, основанной на поощрении частной инициативы и свободной конкуренции, использования экономического потенциала страны с максимальной пользой. Новый-старый премьер ничего об этом не сказал», - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

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