Кабмин Азербайджана отправлен в отставку после инаугурации президента

14 февраля 2024, 13:45

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Ильхам Алиев сегодня официально вступил в должность президента Азербайджана, после чего правительство отправлено в отставку в соответствии с Конституцией. Депутаты утвердят любых кандидатов в премьеры, выдвинутых Алиевым, поскольку парламент является придатком исполнительной власти, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана. Действующий президент Ильхам Алиев победил, набрав 92,12% голосов, сообщил 11 февраля Центризбирком. 13 февраля Конституционный суд утвердил результаты выборов.

Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги. Вбросы бюллетеней, прибытие избирателей группами, голосование незарегистрированных избирателей зафиксированы наблюдателями на 105 участках. Эти нарушения говорят о фальсификации итогов выборов президента, заявили правозащитники. Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Очередные выборы Алиева".

Сегодня на заседании Милли Меджлиса в присутствии судей Конституционного суда состоялась инаугурация Ильхама Алиева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник аппарата парламента. По его словам, Алиев принес присягу на Конституции и Коране и таким образом вступил в должность главы государства.

Сразу после вступления президента в должность кабинет министров ушел в отставку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник аппарата правительства. "В соответствии со статьей 116 Конституции Азербайджана в день начала осуществления полномочий вновь избранным президентом кабинет министров уходит в отставку", - пояснил он.

По его словам, согласно Конституции президент должен представить на утверждение парламента кандидатуру нового премьер-министра. После утверждения премьер-министра президент формирует новый состав правительства, самостоятельно назначив министров, без утверждения в парламенте.

В Азербайджане парламент не играет никакой роли в формировании правительства, считает эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Намизад Сафаров.

"С одной стороны, конституционно Азербайджан суперпрезидентская республика. Парламент лишь дает согласие на назначение премьер-министра. И то, если трижды парламент отклонит кандидатуру, предложенную президентом, глава государства вправе назначить премьера сам без согласования с Милли Меджлисом. С другой стороны, на практике парламент сам является придатком исполнительной власти, беспрекословно принимающим инициативы исполнительной власти. Так что уход правительства в отставку, формирование нового состава Кабинета министров можно считать техническим процессом, тем более, что у власти остался прежний президент", - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

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