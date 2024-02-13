Конституционный суд утвердил итоги выборов президента Азербайджана

13 февраля 2024, 14:42

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Пленум Конституционного суда Азербайджана сегодня утвердил результаты внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля, и объявил Ильхама Алиева вновь избранным главой государства.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана. Действующий президент Ильхам Алиев победил, набрав 92,12% голосов, сообщил 11 февраля Центризбирком Азербайджана. По данным избиркома, явка на выборах составила 76,43%. На 11 участках итоги голосования аннулированы из-за нарушений, при этом в ЦИК поступила только одна жалоба на нарушения, Данные избиркома о явке на выборах президента Азербайджана значительно завышены, а сведения о нарушениях только на 11 участках не соответствуют реальным масштабам фальсификаций, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги. Вбросы бюллетеней, прибытие избирателей группами, голосование незарегистрированных избирателей зафиксированы наблюдателями Центра мониторинга выборов и обучения демократии на 105 участках. Эти нарушения говорят о фальсификации итогов выборов президента, заявили правозащитники. Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Очередные выборы Алиева".

Пленум Конституционного суда Азербайджана 13 февраля рассмотрел вопрос о результатах внеочередных президентских выборов. Глава Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов информировал судей о результатах выборов, согласно которым Ильхам Алиев наибольшее количество голосов избирателей - 92,12%, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Конституционном суде.

Судья-докладчик Кямран Шафиев сообщил, что жалобы в органы прокуратуры и полиции в связи с президентскими выборами не поступали.

После обсуждений председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев огласил решение, объявив Алиева вновь избранным президентом страны. Алиев вступит в должность после принесения присяги в присутствии судей Конституционного суда на церемонии инаугурации, которая состоится в течение трех дней после оглашения результатов выборов, добавили в суде.

Напомним, наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что выборы в Азербайджане прошли в условиях ограничения свобод, а соперники Ильхама Алиева не представляли реальной альтернативы, заявила совместная миссия. Серьезные нарушения на выборах заставляют усомниться в результатах подсчета голосов, подчеркнули европейские наблюдатели.

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