Вооруженный инцидент в Чечне стал первым за 11 месяцев

15 февраля 2024, 12:26

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Перестрелке в Ачхой-Мартановском районе, в которой сегодня силовики убили троих человек, вступивших с ними в перестрелку, предшествовал аналогичный инцидент в Гудермесе в конце марта 2023 года.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что неизвестные открыли огонь по силовикам в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района после того, как были ими остановлены. В результате перестрелки все трое были убиты.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, перестрелка в Ачхой-Мартановском районе стала первым в Чечне вооруженным инцидентом с участием силовиков с 29 марта 2023 года.

В тот день источники сообщили о нападении на пост полиции в Гудермесе и о двух убитых силовиками. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться и были убиты.

По словам главы Минпечати Чечни Ахмеда Дудаева, "два вооруженных террориста оказывали агрессивное сопротивление". Он добавил, что в доме, где они находились, были также женщина и дети, которых оттуда вывели силовики.

Несколько человек опознали убитых как дядю и племянника, сообщил блогер Тумсо Абдурахманов. Сведения о родстве убитых подтвердило управление СКР по Чечне. Ведомство заявило, что это жители Гудермеса, 1963 и 1989 годов рождения. Убитых звали Руслан и Зелим, сообщили блогеры.

Правозащитники подвергли критике официальную версию событий в Гудермесе. Версия главы Чечни о спланированной спецоперации в Гудермесе не внушает доверия, так как правозащитникам хорошо известны случаи инсценировки боестолкновений, когда представлялись убитыми ранее люди, похищенные при сопротивлении боевиками, отметила ранее в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

Отсутствуют объективные доказательства вины убитых в ходе спецопераций. Человека виновным может признать только суд. В Чечне силовики предпочитают расправляться с подозреваемыми на месте, сказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Игорь Каляпин.

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