Контейнерная площадка в Элисте, фото корреспондента "Кавказского узла".

15 февраля 2024, 07:23

Элистинцы пожаловались на проблему с вывозом мусора

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В Элисте на протяжении длительного времени коммунальщики не очищают мусорки своевременно. Эффект от обращений горожан к чиновникам и в прокуратуру кратковременный, а затем люди опять страдают от антисанитарии и неприятного запаха, пожаловались элистинцы.

Жители Элисты регулярно жалуются на стихийные свалки и переполненных мусорки в калмыцких пабликах в соцсетях. В частности, такие жалобы были размещены в паблике "Доска Позора Элиста" в соцсети "ВКонтакте" 13 февраля, а также еще две публикации 14 февраля.

Корреспондент "Кавказского узла" 14 февраля произвел визуальный осмотр 8-го микрорайона Элисты. Часть мусорных контейнеров, действительно, была переполнена. Мусор при этом разносится ветром по близлежащей территории.

Отходы часто не вывозят с мусорок около дома №54. По 8-му микрорайону мусор не вывозят уже несколько дней, рассказала жительница дома Нина.

Во дворе дома №54 стоят переполненными сразу две мусорные площадки. "У нас во дворе нет детской площадки, при этом у нас находится мусорка соседнего дома. Посмотрите, там беседка, качели, площадка должна быть – но тут мусорка. Переполненная. Мусор не вывозят вовремя. Да по всему 8-му микрорайону такое", – сказала Нина корреспонденту "Кавказского узла".

В 8-м микрорайоне сейчас такое бывает часто, хотя "раньше такого не было". Это началось в конце 2023-го года, добавила элистинка. "Летом вывозили часто. А потом у них там какие-то перемены произошли, что ли – стало так. Я считаю, администрация должна за этим следить, за этим "СпецАТХ" ("Спецавтохозяйство" – компания, занимающаяся вывозом мусора в Калмыкии, – Прим. "Кавказского узла")", – отметила она.

Мусор по нескольку дней не вывозили даже летом, заявила жительница дома №56 Татьяна. "Было такое, помню. А летом это невозможно, там скопилась большая куча, а это и запах, и кошки, и собаки. Вы посмотрите, сколько их тут развелось! Собаки гавкают постоянно, гоняются друг за другом, за машинами. Столько их стало, а почему? Потому что есть кормовая база, доступ к мусорке, они разрывают эти пакеты", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема с мусором более-менее актуальна постоянно, но с декабря стало совсем плохо, отметила Татьяна.

В целом, сказала собеседница, проблема периодически обостряется, когда люди начинают возмущаться, предавать ситуацию огласке через соцсети. Приезжает прокуратура или какие-то ещё чиновники, становится несколько лучше, а потом всё возвращается на круги своя, посетовала жительница Элисты.

Татьяна отметила, что с осени суммы в платежках за вывоз мусора увеличились в разы – со 130 рублей до 350-500 рублей. "Там идёт двойной тариф – якобы мы не платили, они ("СпецАТХ") сменили банк – и теперь наши предыдущие платежи найти не могут. Я в январе поехала туда разбираться, они сказали, что всё стабилизируется, платежи найдутся, но это всё длится уже 5 месяцев", – возмутилась она.

Со стороны администрации тоже, призналась Татьяна, прийти к чему-то сложно. Так, в прошлом году им пришлось долго добиваться благоустройства мусорной площадки своего дома, которая находится на городской территории.

"Да, действительно, бывает, что баки стоят переполненные, хотя в последние месяцы прямо совсем это заметно стало", – подтвердила элистинка Мария.

"Но это по всему городу, на них ("СпецАТХ") многие жалуются. У меня там знакомая работает, она говорит, что у них просто меняется всё время что-то, то они там болеют, то машины чинят, то текучка персонала. Вроде, и понять всех можно. Но когда идешь мусор выкидывать, а там даже подойти невозможно, чтобы в контейнер выкинуть... Всё валяется, кому такое понравится?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Это не только в нашем микрорайоне, по всему городу так, да, наверное, и по России", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Элисты Джангр. Он уточнил, что периодически проблема с вывозом мусора обостряется, потом становится лучше, а потом опять плохо.

"Конечно, это неприятно, смотреть на это всё. Еще и ветер разносит мусор, когда баки переполняются, и потом он везде лежит – вон, сами видите", – отметил Джангр. К тому же, это отрицательно влияет на экологию, пластик опасен для окружающей среды, подчеркнул он.

"Наверное, жителям тоже нужно относиться более ответственно – сортировать мусор, хорошо его упаковывать, чтобы не рассыпался. Но и с коммунальных служб я ответственности не снимаю – они должны реагировать, ставить побольше баков, может, или чаще мусор вывозить. Это же наш дом, наша республика, нужно держать её в чистоте", – заключил он.

По мнению жителя дома №33 Евгения, в последние пару лет ситуация с мусором в микрорайоне, в котором он проживает, стала хуже. "Мусор вывозят, просто не так часто, как надо было бы. И он лежит вокруг баков. Конечно, я к этому отрицательно отношусь. Там, где живёшь, должно быть чисто, правильно? Тем более, по квитанциям мы платим. Хотелось бы другого отношения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница дома №34 Ольга Анатольевна сказала, что на их мусорной площадке такого не бывает, но в целом в микрорайоне проблема с мусором наблюдается, и "смотреть на это неприятно". "Ну и запах. Это же всё разлагается лежит", – пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

"Проблема, конечно, есть. Не убирается мусор, который при дворах, и на аллее (прогулочной улице, пересекающей весь микрорайон) много бутылок, баклажек и прочего такого лежит. Это портит окружающую среду, и это антисанитария, как к такому можно относиться?" – сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница 8-го микрорайона Евгения.

В последнее время ситуация с мусором катастрофическая, заявила жительница микрорайона Алевтина. "Он же не только у баков лежит, он по всему району разлетается, и везде грязно. Конечно, мне это очень не нравится", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Платёжки "СпецАТХ" мы оплачиваем исправно, а всюду грязь. Это возмутительно", – подчеркнула элисинка.

Некоторые жители 8-го микрорайона заявили, что проблема с мусором их не беспокоит. "Ну, мусор и мусор, почему я должна к этому как-то относиться?" – сказала корреспонденту "Кавказского узла" прохожая, не назвавшая своего имени.

"Мусорки полные стоят и их никто не вывозит. Не скажу, что очень часто, скорее, изредка. С одной стороны, это неприятно. Это зловоние, потом мусор разлетается по микрорайону... Но глобально меня это не беспокоит, у меня своих забот полно", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Павел.

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Примечание:

"Верховный суд Калмыкии отверг доводы защиты Эрдни Манцаева по делу о молебне", "Суд в Элисте оштрафовал пенсионерку после акции протеста в Калмыкии", "Калмыцкий музыкант оштрафован после участия в молебне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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