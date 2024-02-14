Жители Майского добились ремонта водопровода

14 февраля 2024, 06:55

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Прорыв на водопроводе в Майском устранен после того, как горожане пожаловались на отсутствие водоснабжения, отчитались власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

В Майском устранен прорыв на водопроводе после того, как в соцсетях были зафиксированы жалобы горожан на отсутствие водоснабжения в домах по улице Гагарина, сообщил вечером 13 февраля в своем телеграм-канале Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии.

"Воды совсем нет по Гагарина, очень просим о помощи", - приводится в публикации обращение местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены жалобы, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Майского района. "Силами специалистов местного водоканала с привлечением спецтехники проведены ремонтные работы на участке водопроводной сети. Заменены трубы, укреплены прилегающие участки. Прорыв устранен, водоснабжение восстановлено", - говорится в публикации.

Напомним, на проблемы с водоснабжением неоднократно жаловались жители и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Так, в апреле 2023 года пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

Жители села Жемтала в феврале 2023 года пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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