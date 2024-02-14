Армения готовит жалобу в Международный уголовный суд на Азербайджан

14 февраля 2024, 03:00

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После ратификации Римского статута Армения планирует обратиться в Международный уголовный суд в Гааге в связи с насильственным переселением жителей Нагорного Карабаха, юристы уже готовят иск, сообщил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября правительство Армении направило в парламент для ратификации Римский статут, который в марте был признан Конституционным судом страны, и 3 октября парламент республики ратифицировал документ. После ратификации договор о МУС должен быть принят в Армении в качестве закона и подписан президентом. 14 октября президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута.

Ереван подписал Римский статут еще в октябре 1999 года, но документ не был ратифицирован. После того как 1 сентября правительство направило его в парламент, власти страны пояснили, что таким образом намерены привлечь к ответственности Азербайджан за военные преступления в ходе обострения конфликта в сентябре 2022 года.

Армения планирует обратиться в Международный уголовный суд Гааги в связи с насильственным переселением армян из Нагорного Карабаха Азербайджаном, заявил 13 февраля представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян в интервью Общественному телевидению.

По его словам, на данный момент ведутся подготовительные работы для подачи иска в МУС "в связи с военными преступлениями, совершенными Азербайджаном".

Киракосян отметил, что "насильственное переселение армян из Нагорного Карабаха является очевидным преступлением против человечности". Также ведется работа по оценке собранной доказательной базы о военных преступлениях Азербайджана, совершенных в сентябре 2022 года, отметил Киракосян, добавив, что объем этих доказательств огромный.

"Хоть и Азербайджан не следовал решениям международных судов, в частности, касательно разблокировки Бердзорского коридора, что привело к исходу армян из Нагорного Карабаха, и сейчас Баку не следует решениям судов, Армения обязана продолжать эту линию - добиться справедливости в правовом поле", - добавил Киракосян.

Напомним, принятие Арменией Римского статута не позволит привлечь к ответственности Азербайджан за военные преступления в зоне карабахского конфликта, но может ухудшить отношения с Россией, вплоть до высылки трудовых мигрантов, указали ранее армянские юристы и политологи. Они подчеркнули, что Ереван предложил Москве подписать соглашение, исключающее арест Владимира Путина.

Армения, подписав Римский статут, продемонстрировала отход от сотрудничества с Россией и осложнила свои отношения с ней, а предложение Еревана Москве подписать соглашение, которое развеяло бы опасения России, уже не исправит ситуацию, сочли российские юристы.

Ратификация Римского статута - одно из обязательств Армении по вступившему 1 марта 2019 года в силу "Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС".

17 марта досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территории Украины.

Источник в МИД России заявил, что "планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства в Москве считаются абсолютно неприемлемыми".

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