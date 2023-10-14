14 октября 2023, 13:14

Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

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Президент Армении подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября правительство Армении направило в парламент для ратификации Римский статут, который в марте был признан Конституционным судом страны, и 3 октября парламент республики ратифицировал документ. После ратификации договор о МУС должен быть принят в Армении в качестве закона и подписан президентом.

Ереван подписал Римский статут еще в октябре 1999 года, но документ не был ратифицирован. После того как 1 сентября правительство направило его в парламент, власти страны пояснили, что таким образом намерены привлечь к ответственности Азербайджан за военные преступления в ходе обострения конфликта в сентябре 2022 года.

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда, говорится в публикации на сайте президента. "13 октября президент республики Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и принятии заявления "о признании Республикой Армения правомочия Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, принятие Арменией Римского статута не позволит привлечь к ответственности Азербайджан за военные преступления в зоне карабахского конфликта, но может ухудшить отношения с Россией, вплоть до высылки трудовых мигрантов, указали ранее армянские юристы и политологи. Они подчеркнули, что Ереван предложил Москве подписать соглашение, исключающее арест Владимира Путина.

Армения, подписав Римский статут, продемонстрировала отход от сотрудничества с Россией и осложнила свои отношения с ней, а предложение Еревана Москве подписать соглашение, которое развеяло бы опасения России, уже не исправит ситуацию, сочли российские юристы.

Ратификация Римского статута - одно из обязательств Армении по вступившему 1 марта 2019 года в силу "Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС".

17 марта досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территории Украины.

Источник в МИД России заявил, что "планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства в Москве считаются абсолютно неприемлемыми".

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Примечание:

"Акоп Аршакян исключил влияние ратификации Римского статута на отношения Еревана и Москвы", "Аналитики в Ереване отметили рост напряженности между Россией и Западом на Южном Кавказе", "Политологи исключили смену внешнеполитического курса Армении на фоне противоречий с ОДКБ".

Автор: "Кавказский узел"

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