Житель Владикавказа осужден условно по обвинению в распространении фейков об армии

13 февраля 2024, 00:56

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Суд во Владикавказа приговорил к году условного срока местного жителя Казбека Аликова, он признан виновным в распространении фейков о российской армии после публикации комментариев в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября 2023 года стало известно, что Промышленный райсуд Владикавказа оштрафовал на 30 тысяч рублей Казбека Аликова, признав его виновным по административной статье о дискредитации военных. По данным силовиков, Аликов написал пацифистский комментарий под интервью с бывшим силовиком, который участвовал в военной операции на Украине. В суде Аликов признал вину. В начале января стало известно, что в суд передано уже уголовное дело против Аликова, обвиняемого в распространении ложной информации о российской армии.

Промышленный районный суд Владикавказа вынес приговор местному жителю Казбеку Аликову, обвиняемому в распространении ложной информации о вооруженных силах Российской Федерации, пишут 12 февраля "Крылья ТВ".

В приговоре, опубликованном на сайте суда, говорится, что Аликов оставил комментарий под публикацией другого пользователя в соцсети о ситуации в одном из украинских городов. Аликов, в частности, написал о том, что ведется целенаправленный обстрел гражданской инфраструктуры.

Свою вину в суде обвиняемый признал полностью, выразил согласие с предъявленным обвинением по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Суд приговорил его к одному году условно с испытательным сроком на шесть месяцев.

Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

Эта статья фактически запрещает любую критику властей и военных действий, что нарушает право граждан на свободу выражения мнения, заявил 5 января правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

"Мы полагаем, что эта статья противоречит как Конституции России и её международным обязательствам, так и базовым принципам права, в частности, принципу правовой определённости. Так, гражданин не может заранее знать, какая информация может быть сочтена в данном контексте ложной. Тем более невозможно установить заведомость, то есть умысел на распространение ложных сведений", - указали правозащитники.

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