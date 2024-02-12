Власти Дагестана озвучили планы по трудоустройству беженцев из Газы

12 февраля 2024, 23:57

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Большинство из прибывших в Дагестан палестинских беженцев – врачи по образованию, а людям без специальности и женам врачей Минтруда республики предлагает работу обувщиков и мастеров маникюра.

Как писал "Кавказский узел", Минздрав и медуниверситет Дагестана организовали курсы переподготовки беженцев из Палестины, которые решили работать в системе здравоохранения республики. Благотворительный фонд "Инсан" заявил о готовности оплатить это обучение. На базе отдыха под Махачкалой размещены 157 переселенцев из Палестины, в том числе 82 ребёнка. 62 человека уже получили российские паспорта, решается вопрос правового статуса других переселенцев, сообщила администрация главы республики. Более 30 переселенцев готовы работать в Дагестане, в основном в сфере здравоохранения, отчитался глава Минтруда республики.

21 ноября 2023 года власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. Более 30 переселенцев готовы работать в Дагестане, в основном в сфере здравоохранения, отчитался глава Минтруда республики. 12 переселенцев из Палестины попросили зачислить их в вузы для получения бесплатного высшего образования в Дагестане.

После переобучения и получения сертификата на врачебную специальность переселенцы из сектора Газа смогут получить работу в медучреждениях Дагестана, 90% взрослых Минтрудсоцразвития Дагестана обещает помочь в трудоустройстве беженцам из сектора Газа без высшего образования и женам врачей. На данный момент предлагаются специальности обувщика, мастеров маникюра, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

Агентство сообщило, что одна из семей, прибывших в Дагестан из Палестины, семья Табит с четырьмя детьми, временно проживают на территории базы отдыха «Дельфин». Всего здесь размещены 172 беженца. Глава семейства Раид Табит – хирург, раньше они проживали в своем доме в Дейр эль-Балахе, сейчас жилище разрушено. Практически 90% палестинских беженцев, размещенных в Дагестане, врачи большинство из которых получили образование в России, - говорится в сообщении.

Члены семьи рассказали о бытовых условиях на базе отдыха. "Здесь у каждой семьи есть комната, интернет, телевизор. Также нам помогли с одеждой и бытовыми принадлежностями", - рассказали палестинцы.

Напомним, 19 октября 2023 года дагестанский фонд "Инсан" объявил о сборе средств для палестинцев, а уже на следующий день отчитался, что собрано 20 миллионов рублей. 3 ноября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что для помощи палестинцам собрано более 90 миллионов рублей, 20 ноября из Дагестана были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи палестинцам. 11 ноября фонд "Инсан" сообщил об сборе помощи для палестинцев, которые находятся в Египте.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 26 637 человек, еще 65 387 получили ранения, сообщил 29 января телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. Израильское агентство социального обеспечения опубликовало данные о 1139 погибших, в том числе 695 мирных жителей, включая 36 детей, сообщило France 24 15 декабря 2023 года. Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как были доставлены в сектор Газа во время атак "Хамаса" 7 октября. Из них 25 считаются погибшими. Ранее "Хамас" освободил 105 заложников, сообщило 9 января BBC, опубликовав поименный список людей, которые остаются в заложниках. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных о числе жертв и заложников.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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