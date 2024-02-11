11 февраля 2024, 12:13

Подтверждена гибель на Украине жителя Астраханской области

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Тахир Бухашев погиб в зоне проведения военной операции, сообщили власти Володарского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 265 жителей Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", 10 февраля стало известно, что на Украине погиб Руслан Альжанов из Красноярского района. Он стал, по меньшей мере, 264-м жителем Астраханской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Уроженец села Нариманово Тахир Бухашев погиб в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщила 26 января на своей странице в соцсети "Одноклассники" администрация Володарского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 265 жителей Астраханской области. 

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине жителя Астраханской области", "Два контрактника из Астраханской области погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Знаменска".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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