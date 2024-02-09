Фикрет Абдуллаев. Фото: https://lezgigazet.ru/archives/374056

09 февраля 2024, 18:36

Военный из Дагестана погиб на Украине

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Фикрет Абдуллаев убит на Украине, сообщил глава Магарамкентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 734 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", власти сообщили о гибели шести бойцов в военной операции на Украине. Общее число погибших в ее ходе жителей Дагестана достигло 733.

В ходе специальной военной операции погиб уроженец села Капир-Казмаляр, военнослужащий Фикрет Абдуллаев. Ему было 54 года, сегодня в родном селе состоялись похороны бойца, сообщил в своем Telegram-канале глава района Фарид Ахмедов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 734 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 18.30 мск 9 февраля сообщили о гибели на Украине как минимум 3383 военных с юга России, в том числе 1647 – из СКФО и 1736 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Южно-Сухокумска", "Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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