Контрактник осужден в Махачкале за отказ от участия в боевых действиях

07 февраля 2024, 11:02

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Военный суд в Махачкале приговорил контрактника Ахмеда Курбанова к двум годам колонии-поселения, признав его виновным в отказе участвовать в боевых действиях на Украине. Довод обвиняемого о том, что срок контракта истек в 2022 году, судья счел неубедительным.

Как писал "Кавказский узел", наказание за неисполнение приказа, отданного "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий", составляет от двух до 10 лет лишения свободы. Соответствующие части 2.1 и 2.2 статьи 332 УК РФ были введены 24 сентября 2022 года, после объявления частичной мобилизации. По этой статье, в частности, суд в Волгограде приговорил контрактника Вячеслава Пикалова к двум годам колонии-поселения.

Махачкалинский гарнизонный суд приговорил контрактника Ахмеда Курбанова к сроку в колонии-поселении, признав его виновным в отказе отправиться в зону военной операции на Украине, сообщило 6 февраля "Кавказ.Реалии"*.

Ахмед Курбанов был обвинен по части 2.2 статьи 332 УК РФ, которая предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы, указано в карточке дела на сайте суда.

Карточка дела обновлена 1 февраля, в ней размещен текст приговора, датированного 1 декабря 2023 года. "Подсудимый виновным себя в совершении вмененного преступления признал, однако полагал, что его действия не повлекли тяжкие последствия", - говорится в документе.

По данным суда, 4 июля 2023 года Ахмед Курбанов получил приказ "об убытии к месту проведения специальной военной операции для выполнения специальных задач", но отказался исполнить его, "сославшись на состояние здоровья, истечение срока контракта о прохождении военной службы, а также нуждаемость матери в его помощи". При этом срок контракта Курбанова истек 30 ноября 2022 года.

После объявления частичной мобилизации военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания срока ее действия, однако неизвестно, на какой период она объявлена, заявили в сентябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

"В судебном заседании государственный обвинитель […] исключил из объема предъявленного подсудимому обвинения как излишне вмененный квалифицирующий признак в виде наступления тяжких последствий, в связи с чем переквалифицировал содеянное Курбановым на ч. 2.1 ст. 332 УК РФ, то есть неисполнение приказа начальника, отданного в установленном порядке, совершенное в форме отказа от участия в боевых действиях в условиях вооруженного конфликта", - отмечается в тексте приговора.

Суд согласился с позицией прокурора и признал Ахмеда Курбанова виновным по части 2.1 статьи 332 УК РФ, которая предусматривает от двух до трех лет лишения свободы.

"Курбанова А.Ш. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года в колонии-поселении", - решил судья Александр Воробьев.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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