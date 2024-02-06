10 человек задержаны за стрельбу на свадьбе в Черкесске

06 февраля 2024, 15:26

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Полиция отчиталась о задержании 10 участников свадебного кортежа за стрельбу в центре города. По данным Telegram-каналов, среди задержанных был сын одного из руководителей азербайджанской диаспоры Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", хотя стрельба и расценивается как правонарушение, но в республиках Северного Кавказа сохранилась традиция стрелять на свадьбе. Так, в январе семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы на свадьбе в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии. Задержанный после инцидента житель Ростова-на-Дону признал вину, сообщили в полиции.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", – сказал, в частности, Ахмет Ярлыкапов.

Полицейские задержали участников свадьбы, которые устроили стрельбу в районе центрального рынка Черкесска, сообщило управление МВД России по Карачаево-Черкесии.

5 февраля в ЦПЭ МВД по КЧР поступило сообщение о том, что территории Центрального рынка Черкесска в составе свадебного кортежа находятся неустановленные лица, вооруженные огнестрельным оружием, "которые осуществляли стрельбу в воздух в общественных местах, при скоплении большого количества граждан". Задержаны 10 человек в возрасте от 18 до 26 лет, "преимущественно уроженцы одной из стран ближнего зарубежья", сообщило ведомство.

С места происшествия изъяты пять пистолетов и два автомата, а также большое количество патронов, оружие направлено на экспертизу, указано в Telegram-канале республиканского МВД.

Задержанных уже привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ), также в их действиях усматриваются признаки хулиганства, совершенного с применением оружия, добавило ведомство (статья 213 УК РФ).

На приложенном к публикации видео силовики в темное время суток обследуют белую машину со свадебными украшениями. На земле лежат пистолеты, один из полицейский открывает и показывает коробки с патронами.

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором молодые люди в светлое время суток стреляют из автоматов и пистолетов в воздух. На видео видны несколько автомобилей, часть из них с азербайджанскими флагами, в том числе белая машина со свадебными украшениями, похожая на ту, которую досматривала полиция.

В описании указано, что один из стрелявших - сын одного из руководителей азербайджанской диаспоры Карачаево- Черкесии, 4 февраля отмечал свадьбу одного из своих приятелей. Кортеж из нескольких дорогих иномарок с азербайджанскими флагами остановился у ресторана, из него вышли 10 молодых людей, достали автоматы и пистолеты и начали стрелять

По данным Telegram-канала, полиция также заинтересовалась деятельностью азербайджанской диаспоры.

Информацию о том, что среди задержанных был сын одного из руководителей азербайджанской диаспоры, опубликовал сегодня и Telegram-канал Mash Gor.

"Кавказский узел" неоднократно писал об инцидентах со стрельбой на свадьбах в регионах Северного Кавказа. Так, в марте 2023 года за стрельбу на свадьбе был наказан житель Нальчика.

В январе того же года на границе Северной Осетии и Ингушетии участники свадебного кортежа стреляли в воздух около поста полиции, причем полицейские не попытались помешать им.

В августе 2022 года силовики задержали во Владикавказе гостя из Кабардино-Балкарии, который на свадьбе четырежды выстрелил из охолощенного оружия. В октябре 2020 года в Кабардино-Балкарии были задержаны 22 водителя свадебного кортежа, которые совершали опасные маневры на дороге и стреляли в воздух.

В Чечне с 2012 года действует строгий запрет на обычай стрельбы во время проведения свадебных торжеств. В ноябре 2015 года за нарушение этого запрета были уволены два сотрудника МВД, стрелявшие в воздух из табельного оружия на свадьбах своих знакомых.

Стрельба на кавказских свадьбах не является историческим обычаем, хотя и достаточно распространена, указал в 2013 году "Кавказскому узлу" дагестанский ученый Магомедхан Магомедханов. В последние годы стрелять на свадьбах в Дагестане стали реже, эта практика может совсем исчезнуть из городов республики, отметили в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.

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