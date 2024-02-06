Наталья Дорожнова обжаловала штраф за повторную дискредитацию армии

06 февраля 2024, 13:57

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Активистка из Волгограда Наталья Дорожнова обжаловала в областном суде решение районного суда, наложившего на нее штраф за повторную дискредитацию военных. Данные статистики подтверждают, что шансы отмены штрафа высоки, отметила юрист правозащитного проекта "ОВД-Инфо"* Мария Чащилова.

Как информировал "Кавказский узел", 23 января Центральный районный суд Волгограда оштрафовал на 30 тысяч рублей активистку Наталью Дорожнову за повторное антивоенное высказывание, которое она сделала журналистам 9 января сразу после заседания в том же самом суде, оштрафовавшем ее на 15 тысяч рублей за дискредитацию армии.

12 декабря 2023 года пенсионерка Галина Тихенко провела одиночный пикет в защиту Конституции и мира, силовики не пытались помешать акции. Тихенко пришли поддержать активистки Галина Заболотнева и Наталья Дорожнова. На следующий день Дорожнова и Тихенко были задержаны. Спустя несколько часов силовики отпустили их – у Тихенко взяли объяснения, а на Дорожнову составили протоколы по статье о нарушении порядка проведения акций и дискредитации армии.

Наталья Дорожнова подала апелляционную жалобу в Волгоградский областной суд на решение Центрального районного суда Волгограда, оштрафовавшего ее за повторную дискредитацию военных. Она отметила, что защищает себя самостоятельно, без адвоката.

Активистка уточнила, что первый штраф в 10 тысяч рублей она оплатила. Юридическую помощь ей оказывают юристы и волонтеры правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*.

"Про (сбор средств на оплату в соцсетях) штраф я у них [у "ОВД-Инфо"*] спросила, они ответили, что собирают деньги только на адвоката. А кто собирает на штраф – они дали адреса. Там три адреса. Я остановилась на "Росштрафе"**, – рассказала Дорожнова корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитный проект "РОСштраф"** собирает средства для оштрафованных за "оскорбление власти" и другие "политические преступления", пояснил 2 декабря 2019 года "Коммерсант".

Дорожнова отметила, что надеется на справедливое рассмотрение дела в областном суде. "Надеюсь, в областном суде меня услышат. Я не совершала вменяемого мне правонарушения. Свободное высказывание мнений у нас гарантировано Конституцией", – сказала она.

Сотрудники правозащитного проекта "ОВД-Инфо"* всем активистам рекомендуют обжаловать штрафы, поскольку данные статистики говорят о том, что прекращение дела и возврат его материалов в полицию возможен, подчеркнула юрист "ОВД-Инфо"* Мария Чащилова.

"Во время консультации юрист объясняет алгоритм действий. Нужно ознакомиться с материалами дела, сгенерировать жалобу или обратиться за помощью юриста. Обжалование никак не связано с возможным уголовным преследованием, но не вступившее в законную силу постановление суда не может стать основанием для возбуждения дела по статье 280.3 УК РФ ["Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России"]", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Чащилова рассказала, что сейчас ввиду отсутствия возможности у россиян обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) правозащитники из "ОВД-Инфо"* стараются сопровождать заявителей на всех этапах защиты.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** автор проекта "РОСштраф" Федор Крашенинников внесен в реестр иноагентов

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