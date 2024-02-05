Условия регистрации в Армении вызвали вопросы у карабахских беженцев

05 февраля 2024, 16:55

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Для получения выплат беженцам из Карабаха требуется не только зарегистрироваться в Армении, но и выписаться с карабахского адреса, о чем власти не предупреждали, пожаловались переселенцы. Армянские власти неправомерно снимают беженцев с учета по их карабахским адресам, указала юрист Аракс Мелконян.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты. За два месяца лишь 735 человек из более 100 тысяч карабахских беженцев подали заявки на получение армянского гражданства. Свидетельство о временной защите, которое приравнено к статусу беженца, получило более 53 тысяч переселенцев. 18 января правозащитники сообщили, что нежелание переселенцев получать гражданство Армении обусловлено опасениями, что их лишат финансовой поддержки правительства. Власти при этом заверили, что все выплаты для беженцев сохранятся.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги.

С 19 сентября 2023 года по 16 января через воздушные и наземные пункты пропуска на границе Армении выехали 12 203 карабахских беженца, из них 5770 вернулись в Армению. Таким образом, по состоянию на 16 января, из Армении выехали и не вернулись 6433 карабахских беженца, сообщила в ответ на запрос "Платформы проверки фактов" Служба национальной безопасности Армении, сообщение которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

С 28 января действует решение правительства о том, что карабахские беженцы во время путешествий наряду с паспортом должны использовать свидетельства о статусе временной защиты. Это, по мнению Службы миграции и гражданства Армении, исключит вероятность их депортации в Азербайджан.

Свидетельство о временной защите, предоставленное Арменией карабахцам, не дает им никаких привилегий в других странах. В частности, наличие этого документа не дает карабахским беженцам права на работу в другой стране или возможность получить вид на жительство, сказал корреспонденту "Кавказского узла" международный юрист Ара Хзмалян.

Беженцы из Нагорного Карабаха имеют возможность либо получить гражданство Армении, либо статус временной защиты. Без какого-либо из этих статусов и регистрации по адресу фактического проживания на территории Армении они не могут получать назначенные им пенсии или пособия. Однако обязательным условием при регистрации беженцев по новому адресу является выписка или снятие с учета по адресу их постоянного проживания, то есть выписка из карабахского адреса, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Миграционной службы.

Некоторые беженцы, получившие новую печать в паспорте, выразили возмущение тем, что их не предупредили о выписке из их карабахского адреса. "Но с другой стороны, даже если бы предупредили, без этого никто мне пенсию мою не выдает", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Гаяне Григорян, беженка из Степанакерта.

Женщина рассказала, что с сентября 2023 года она не получает пенсию, только финансовую поддержку. "Да и то не всё получила Почему такие задержки, никто не объясняет. Благо живу с семьей сына, который снимает в Ереване квартиру, не то нетрудно представить, что со мной бы стало", - сказала Григорян.

Беженка из Степанакерта Лилит Месропян пока не планирует получать статус временной защиты либо гражданство Армении. По ее словам, на учет становиться она тоже не собирается.

Лилит Месропян пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что не может быть бенефициаром программ финансовой поддержки, поскольку не соответствует установленным властями Армении критериям.

В ноябре 2022 года Лилит с мужем приехала в Ереван по делам и не успела вернуться домой до блокады Лачинского коридора. По словам женщины, ни через Красный Крест, ни через российских миротворцев им не удалось вернуть домой, и они остались в Ереване. "Таким образом нас не поставили на учет, чтобы мы получили единовременную поддержку в размере 100 тысяч драмов. По остальным программам тоже не проходим, поскольку в Ереване у нас однокомнатная квартира", - рассказала Лилит Месропян.

По словам женщины, поскольку у нее нет финансовой зависимости от этих программ, она не считает необходимым менять свои документы и выписываться из карабахского адреса. "Тем более что никто не объясняет толком, к каким правовым последствиям это может в дальнейшем привести", - сказала она.

По мнению юриста общественной организации "Защита прав без границ" Аракс Мелконян, Миграционная служба МВД Армении как орган, уполномоченный правительством, имеет право регистрировать или снимать с учета людей по их месту жительства исключительно на территории Армении.

"Например, граждане России, находящиеся без въездной визы в Армении, но имеющие регистрацию и статус постоянного жителя в стране, не снимаются с российского учета армянскими органами. И такой подход должен быть применен в том числе и к арцахцам (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")", - сказала Мелконян корреспонденту "Кавказского узла".

В противном случае, по словам юриста, нарушается принцип верховенства закона, запрет дискриминации, принцип запрещения произвола уполномоченными органами. МВД Армении следует прекратить практику выписки карабахских беженцев с карабахского адреса и признать недействительными уже принятые акты о снятии карабахцев с учета, указала юрист.

Напомним, правительство Армении дало возможность карабахским переселенцам получать пенсии и пособия, однако для их получения они должны быть зарегистрированы по какому-либо адресу в Армении. Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха пожаловались, что процесс усложняется большими очередями в пунктах регистрации.

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