Сторонники Саакашвили потребовали его освобождения

04 февраля 2024, 21:51

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В Тбилиси активисты вышли в массовый пикет возле парламента Грузии, требуя освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января Европейский комитет по предупреждению пыток заявил, что Михаил Саакашвили получает не все необходимое лечение, а кроме того, в клинике нарушаются его права, в частности, на соблюдение медицинской тайны. Соратники Саакашвили призвали освободить его. 19 января Саакашвили призвал жителей Грузии добиться его освобождения.

25 декабря 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных, при этом Михаил Саакашвили не вошел в их число. Ранее, 20 ноября 2023 года, Михаил Саакашвили заявил в суде, что президенту было бы уместно помиловать его, сняв с себя ответственность за его судьбу. При этом Саакашвили подчеркнул, что не просит о помиловании. Зурабишвили неоднократно заявляла, что отказывается помиловать Саакашвили.

Сегодня активисты собрались с флагами и плакатами напротив здания парламента Грузии, выражая свой протест против заключения Саакашвили, сообщило издание RusNews. На фото, опубликованном в телеграм-канале издания, запечатлены около 15 человек. Они стоят с плакатами с изображдением Саакашвили, а также с флагами Грузии, Евросоюза, Украины и Израиля.

Информации об инцидентах во время и после проведения акции по данным на 21. 50 мск не поступало.

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая — 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в архивной справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили под судом".

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