Апелляционный суд отказался рассмотреть доводы юристов в защиту Перадзе

04 февраля 2024, 00:56

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Жалоба на приговор грузинской активистке Нате Перадзе, которая облила краской икону Святой Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, признана апелляционной инстанцией неприемлемой, сообщила ассоциаций GYLA.

Как писал "Кавказский узел", 13 января члены и сторонники пророссийского "Консервативного движения" ("Альт-Инфо") провели у здания парламента Грузии митинг с требованием ужесточить наказание "за осквернение святынь". Активисты объяснили протесты тем, что икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина была облита краской. Члены "Альт-Инфо" потребовали также наказать Нату Перадзе, предположив, что именно она облила икону краской. 2 февраля суд в Тбилиси приговорил активистку Нату Перадзе к пяти суткам административного ареста. Представители общественных организаций, однако, сочли наказание несоразмерным.

Ната Перадзе, которая 9 января опубликовала видео с облитой краской иконой с изображением Сталина, ранее пожаловалась на угрозы. 10 января к дому Перадзе пришли сторонники движения "Альт-Инфо", полиция не позволила им приблизиться к зданию.

Апелляционные инстанции признали жалобу GYLA по поводу Нате Перадзе неприемлемой, сообщил 3 февраля председатель организации Нона Курдованидзе "Формуле".

По словам Курдованидзе, в апелляционной жалобе в качестве причины было указано отсутствие в жалобе новых обстоятельств и доказательств. "Апелляционный суд признал нашу апелляцию неприемлемой по делу Наты. Никто не просил обсуждать новые доказательства. Апелляционный суд должен был оценить, было ли вынесено решение городского суда законно, особенно в части примененной санкции. Апелляционный суд не выполнил возложенную на него функцию и отказался рассматривать дело", - заявила Курдованидзе.

GYLA обжаловала решение суда. "Речь идет не о том, было ли совершено это действие или нет, это не оспаривается. Ната подтвердила факт совершения данного действия. Однако в постановлении суда аргументация вышла за рамки этого факта, и суд также постановил, что нарушался общественный порядок. У этого постановления очень много проблем. Одно из них заключается в том, что при отсутствии доказательств судом был сделан вывод, который не был определен доказательствами по делу", - добавила она.

Отношение к Иосифу Сталину в грузинском обществе достаточно противоречивое, но его изображение на иконе не означает восхваления, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат Гела Николаишвили. "Альянс патриотов", подаривший храму икону, в своей деятельности не делал акцент на фигуру Сталина, отметил политолог Заал Анджапаридзе. "Альянс патриотов" служит интересам России, где велика популярность Сталина, возразил политолог Ника Читадзе.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали в августе 2020 года историки. Часть опрошенных тогда "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердила свои симпатии к личности Сталина.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина во время Второй мировой войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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