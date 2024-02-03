Производство нефтепродуктов на волгоградском заводе приостановлено после атаки дрона

03 февраля 2024, 17:23

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Часть производства на волгоградском нефтяном заводе приостановлена до устранения последствий атаки беспилотника и пожара, сообщили источники на предприятии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе после падения беспилотника произошел пожар, он был потушен. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Часть производственного цикла на заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» будет остановлена для устранения повреждений, возникших в результате атаки беспилотника, сообщает со ссылкой на источники на предприятии "Коммерсант".

Волгоградский НПЗ («ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка») - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Мощность завода составляет 14,8 миллиона тонн, информирует сайт предприятия. По состоянию на 17.15 мск, компания не прокомментировала на своем сайте утренний инцидент.

Беспилотник упал на технологическую установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5 топливного производства завода. Это вторая по мощности установка первичной переработки нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», сообщает V1.ru.

Эта установка "чрезвычайно важна в процессе переработки", поскольку с нее начинается вся цепочка производства, указал завкафедрой технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности Губкинского университета Михаил Силин.

"Это первая установка, которая в цепочке всех нефтепродуктов стоит. С нее начинается переработка нефти после. Сначала идет обессоливание, потом ректификация. Есть несколько колонн, где нефть разделяется на фракции - бензин, керосин, дизтопливо, мазут и так далее. Потом бензин перерабатывается, очищается от серы, повышается октановое число", - приводит его слова издание.

Остановка любой установки "прерывает какую-то цепочку", пояснил эксперт. "Если будет остановлена установка АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка), то может быть прервано несколько цепочек. Но если таких установок несколько, могут быть какие-то замещения. Остальные могут продолжать работать", - рассказал Михаил Силин.

Напомним, в регионах юга России после начала военной операции на Украине периодически происходят инциденты с беспилотниками. Так, 21 ноября 2023 года системы ПВО сбили беспилотник в Ростовской области. Губернатор Ростовской области уточнил, что цель поражена в Каменском районе.

31 мая 2023 года на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода упал беспилотник. Инцидент с падением беспилотника на НПЗ стал вторым за сутки в крае: ранее на Афипском нефтеперерабатывающем заводе загорелась установка по перегонке мазута. По предварительным данным, пожар произошел из-за прилета беспилотника, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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