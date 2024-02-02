Жительница Астраханской области осуждена по делу о фейках про армию

02 февраля 2024, 03:33

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Наталья Белявская из Знаменска, обвиненная в распространении фейков о российских вооруженных силах, получила восемь месяцев исправительных работ, признав себя виновной.

Как писал "Кавказский узел", в январе в Ахтубинский районный суд Астраханской области поступило дело о военных фейках против местной жительницы Натальи Белявской.

Статья 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

Ахтубинский районный суд Астраханской области приговорил Наталью Белявскую к восьми месяцам исправительных работ, сообщил 1 февраля со ссылкой на пресс-службу суда правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По информации проекта, поводом для преследования жительницы Знаменска стали ее публикации в соцсети «ВКонтакте» от апреля 2022 года. В деле упоминаются "текстовые записи и изображения", в которых обвинение нашло "заведомо ложную информацию" о гибели мирных жителей Украины.

Дело Белявской рассматривалось в особом порядке по ее ходатайству, для этого женщина полностью признала себя виновной. Особый порядок рассмотрения уголовных дел позволяет обвиняемому получить более мягкое наказание, чем предусмотрено его статьей, полное признание вины является обязательным условием для этого.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Натальи Белявской или ее представителя относительно приговора.

"Кавказский узел" писал также о деле 72-летней жительницы Ростовской области Евгении Майбороды, обвинявшейся по той же статье. 29 января суд приговорил ее к пяти с половиной годам лишения свободы. В публикациях пенсионерки обвинение усмотрело, помимо "военных фейков", призывы к экстремизму.

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