Жительница Астраханской области обвинена в распространении фейков об армии

30 января 2024, 00:29

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Уголовное дело Натальи Белявской по статье о распространении ложной информации о российской армии поступило в Ахтубинский районный суд.

Как писал "Кавказский узел", статья 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

В Ахтубинский районный суд Астраханской области поступило дело о военных фейках (часть 1 статьи 207.3 УК) против местной жительницы Натальи Белявской, сообщил 29 января правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из карточки дела на сайте суд, материалы переданы в суд 16 января, первое заседание намечено на 30 января. Дело будет рассматриваться в зале, расположенном в Знаменске.

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