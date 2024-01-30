30 января 2024, 00:29

Жительница Астраханской области обвинена в распространении фейков об армии

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Уголовное дело Натальи Белявской по статье о распространении ложной информации о российской армии поступило в Ахтубинский районный суд.

Как писал "Кавказский узел", статья 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов. 

В Ахтубинский районный суд Астраханской области поступило дело  о военных фейках (часть 1 статьи 207.3 УК) против местной жительницы Натальи Белявской, сообщил 29 января правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из карточки дела на сайте суд, материалы переданы в суд 16 января,  первое заседание  намечено на 30 января. Дело будет рассматриваться в зале, расположенном в Знаменске.

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Примечание:

"Житель Волгоградской области осужден по делу о фейках об армии", "Владикавказец обвинен в распространении фейков об армии", "Правозащитники признали политзаключенным осужденного за фейки об армии жителя Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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