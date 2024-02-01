01 февраля 2024, 22:12

Боец из Краснодарского края погиб на Украине

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Андрей Стасенко погиб на Украине, сообщил глава Красноармейского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 298 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Александр Ахмедов, Вадим Зеленский, Виталий Омельченко, Сергей Бриканов и Иван Арефьев погибли в зоне боевых действий на Украине, общее число погибших уроженцев Краснодарского края, гибель которых в ходе СВО подтвердили власти, достигло 297.

Андрей Стасенко погиб в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Красноармейского района Юрий Васин, отчитываясь о передаче родным погибшего ордена Мужества.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 298 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 22.12 мск 1 февраля сообщили о гибели на Украине как минимум 3331 военного с юга России, в том числе 1621 – из СКФО и 1710 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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Примечание:

"Три бойца из Краснодарского края убиты в военной операции", "Подтверждена гибель на Украине военного с Кубани", "Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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