29 января 2024, 21:54

Пять бойцов из Краснодарского края погибли в военной операции

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Александр Ахмедов, Вадим Зеленский, Виталий Омельченко, Сергей Бриканов и Иван Арефьев погибли в зоне боевых действий на Украине, сообщила администрация Красноармейского района. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ней как минимум 297 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" сообщал, что Геннадий Мурзин стал 292-м военным из Краснодарского края, гибель которого в ходе специальной военной операции подтвердили власти

Александр Ахмедов, Вадим Зеленский, Виталий Омельченко, Сергей Бриканов и Иван Арефьев погибли в военной операции на Украине, сообщила администрация Красноармейского района. Районные власти отчитались о решении присвоить имена погибших улицам станицы Полтавской. Другие подробности о погибших в сообщении от 22 января в Telegram-канале районной администрации не приведены. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 297 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 00.55 мск 26 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3321 военного с юга России, в том числе 1617 – из СКФО и 1704 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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Примечание:

"Три бойца из Краснодарского края убиты в военной операции", "Подтверждена гибель на Украине военного с Кубани", "Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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