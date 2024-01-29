Пять бойцов из Краснодарского края погибли в военной операции

29 января 2024, 21:54

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Александр Ахмедов, Вадим Зеленский, Виталий Омельченко, Сергей Бриканов и Иван Арефьев погибли в зоне боевых действий на Украине, сообщила администрация Красноармейского района. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ней как минимум 297 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" сообщал, что Геннадий Мурзин стал 292-м военным из Краснодарского края, гибель которого в ходе специальной военной операции подтвердили власти.

Александр Ахмедов, Вадим Зеленский, Виталий Омельченко, Сергей Бриканов и Иван Арефьев погибли в военной операции на Украине, сообщила администрация Красноармейского района. Районные власти отчитались о решении присвоить имена погибших улицам станицы Полтавской. Другие подробности о погибших в сообщении от 22 января в Telegram-канале районной администрации не приведены.