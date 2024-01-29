29 января 2024, 21:54
Пять бойцов из Краснодарского края погибли в военной операции
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Александр Ахмедов, Вадим Зеленский, Виталий Омельченко, Сергей Бриканов и Иван Арефьев погибли в зоне боевых действий на Украине, сообщила администрация Красноармейского района. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ней как минимум 297 военных из Краснодарского края.
"Кавказский узел" сообщал, что Геннадий Мурзин стал 292-м военным из Краснодарского края, гибель которого в ходе специальной военной операции подтвердили власти.
Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 297 бойцов из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 00.55 мск 26 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3321 военного с юга России, в том числе 1617 – из СКФО и 1704 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.
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Автор: "Кавказский узел"