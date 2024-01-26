Власти сообщили о гибели на Украине военного из Краснодарского края

26 января 2024, 01:54

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Геннадий Мурзин погиб на Украине, сообщила администрация Курганинска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 292 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Николай Пискарев стал 291-м военным из Краснодарского края, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Командир отделения связи взвода обеспечения Геннадий Мурзин погиб "при исполнении воинского долга" 17 мая 2022 года, он награжден орденом мужества, сообщила 25 января в своем Telegram-канале администрация Курганинска, отчитываясь об открытии мемориальной доски на школе, где он учился.

Геннадий Мурзин был участником специальной военной операции сообщила в тот же день газета "Курганинске известия".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 292 бойцов из Краснодарского края."Всего власти и силовики на 00.55 мск 26 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3303 военных с юга России, в том числе 1613 – из СКФО и 1690 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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