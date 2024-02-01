Заявления Нагавкина о пытках заключенных встревожили силовиков

01 февраля 2024, 23:07

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Сестру волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина обеспокоила попытка силовиков неформально получить оригиналы заявлений о пытках заключенных из Калмыкии, которые ее брат представил в суде.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ленинском суде Волгоградской области слушается дело правозащитника Игоря Нагавкина, которому вменяют дезорганизацию работы СИЗО-5 (часть 2 статьи 321 УК РФ). Игорь Нагавкин заявил об организованной провокации с водворением его в камеру к педофилам, что и вызвало конфликт с сотрудниками СИЗО. 21 января Нагавкину удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО: она отказалась от финансовых претензий к правозащитнику, однако по делу о дезорганизации работы учреждения процесс продолжается. 25 января суд отказался просматривать видеозаписи инцидента в камере в отсутствие потерпевших сотрудников СИЗО, которые не пришли на заседание, не пояснив причин своей неявки. Позиция потерпевших, которые обвиняют Нагавкина в дезорганизации работы изолятора, повлияет на приговор даже с учетом отказа администрации СИЗО от финансовых претензий к правозащитнику, предположил юрист.

18 апреля 2023 года суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля 2023 года областной суд частично удовлетворил апелляцию Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября 2023 года Нагавкин 18 апреля 2023 года суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля 2023 года областной суд частично удовлетворил апелляцию Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

В Ленинском районном суде Волгоградской области состоялось очередное заседание по уголовному делу правозащитника Игоря Нагавкина, обвиняемого по статье 321 УК РФ (дезорганизация работы СИЗО-5). Рассматривался вопрос об организации видеоконференцсвязи с судом Кассационной инстанции. Будет рассматриваться жалоба Нагавкина, оспаривающего приговор Быковского районного суда по делу о краже ювелирных изделий.

"Я попросил суд запросить решение Калачевского суда по иску, где судья Запорожская признала, что браслет, который (был) изъят у меня дома и кулон - у Пономарева, никакого отношения к делу не имеет. И вроде они (суд кассационной инстанции) истребуют", - сообщил Игорь Нагавкин в письме своей сестре (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Сестра Нагавкина Наталья сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что 8 февраля на суд по делу о краже приедет московский адвокат Нагавкина Валерий Шухардин. По ее словам, Игорь на условия содержания в изоляторе и на здоровье не жалуется, передач не просит.

В то же время она рассказала о "непонятном звонке", который поступил на ее телефон 28 января. Позвонил некий человек, представился сотрудником прокуратуры. Он попытался узнать у женщины, где находятся оригиналы заявлений калмыцких заключенных, заявивших о пытках в СИЗО-1 Волгограда.

На заседании суда 15 января Игорь Нагавкин заявил, что в камеру, где он находился, заселили двоих заключенных, переезжавших транзитом из СИЗО в Калмыцкой Республике в исправительную колонию-12 в Волгоградской области, которые "были подвергнуты физическому насилию со стороны сотрудников администрации СИЗО-1 Волгограда". Через свою сестру Игорь Нагавкин передал свое обращение и письменные заявления подвергнувшимся пыткам заключенным корреспонденту "Кавказского узла" и главе фонда "В защиту прав заключенных"* Валентину Богдану. Один из арестантов из Калмыкии в своем заявлении сообщил, что его били ногами по голове, потом разули и стали бить палкой по пяткам. При этом арестанта оскорбляли и заставляли его подписывать различные заявления (обращения арестантов имеются в распоряжении "Кавказского узла"). "Кавказский узел" направил запрос в связи с заявлением о пытках заключенных из Калмыкии в Волгоградское областное управление ФСИН. В официальном ответе ведомство сообщило, что по запросу редакции по этим заявлениям проводится проверка.

"Звонок был с сотового телефона. Молодой человек назвался работником прокуратуры Ленинска. Я пошла на разговор, но сказала,что оригиналов писем у меня нет. Но он согласился на копии. Сказал, что Игорь будет мне звонить в понедельник и подтвердит, то, что я должна отдать. Я выразила беспокойство, спросила нужен ли Игорю адвокат и что там с ним происходит? Мне он ответил, что адвокат уже есть. Потом после разговора я долго не могла в себя прийти, уж очень неожиданный звонок в воскресенье", - рассказала Наталья, заметив, что никаких распоряжений от ее брата по этому поводу не было.

Она добавила что пять раз перезванивала на тот номер. Но трубку никто не брал. Наталья посчитала, что кто-то пытался "выудить" у неё информацию, связанную с заявлениями калмыцких заключенных о пытках в СИЗО-1 Волгограда.

Правозащитники фонда "В защиту прав заключённых"* объяснили женщине, что подобные звонки незаконны. "И в каком качестве я там выступаю, непонятно", - заметила Наталья.

Наталья обратилась также в областную прокуратуру. Там ей посоветовали написать заявления в полицию и в прокуратуру и предложили оригиналы заявлений заключенных о пытках "никому не отдавать". "Но их (оригиналов заявлений) у меня давно нет. Они в Москве", - подытожила Наталья.

Получить комментарий у адвоката Игоря Нагавкина Ильи Говорухина не удалось.

Ленинский районный суд назначил на 8 февраля два заседания по уголовным делам правозащитника Игоря Нагавкина: видеоконференцию по кассационной жалобе по обвинениям в краже ювелирных изделий и слушания по делу о дезорганизации работы СИЗО-5.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. Нагавкин был взят под стражу на судебном заседании по устному распоряжению судьи в день приговора, 18 апреля, когда подсудимый зачитывал последнее слово.

В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей в 2016 году.

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